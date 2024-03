Pour exister et faire la différence avec la concurrence, le leader Netflix a besoin de contenus originaux et exclusifs. Le géant l'a compris depuis longtemps et offre régulièrement des films ou séries qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais parfois, alors même que les programmes reçoivent de bonnes critiques, la plateforme décide de tout arrêter d'un seul coup. C'est ce qui est en train de se passer avec l'une des plus grosses séries de la rentrée 2024. Sortez les mouchoirs !

Netflix annule déjà cette série très appréciée de 2024

Le service SVOD n'en est pas à sa première annulation. Après seulement une saison, Netflix a tranché et n'ira pas plus loin avec Chargés à bloc des producteurs de Cobra Kaï. Warrior Nun, Shadow and Bone ou 1899 des créateurs de Dark ont également dû faire leurs adieux précipités. À cette liste, qui est très loin d'être exhaustive, vous pouvez désormais ajouter Les Frères Sun. Une série sortie en janvier 2024 avec au casting Michelle Yeoh d'Everything Everywhere All at Once.

« Quand le patron d'une puissante triade de Taïwan est abattu par un mystérieux assassin, son fils aîné, le légendaire tueur Charles « Chairleg » Sun (Justin Chien), se rend à Los Angeles pour protéger sa mère, Eileen (Michelle Yeoh), et Bruce (Sam Song Li), son petit frère naïf à qui la famille a toujours caché ses véritables activités… jusqu'à présent » (synopsis officiel via Netflix). Une comédie d'action saluée pour son écriture, ses scènes de bagarre et le jeu de Michelle Yeoh. Sur Rotten Tomatoes, Les Frères Sun a quasiment décroché la note maximale avec 91% au niveau des spectateurs. Le score de la presse est aussi très bon puisqu'il est de 84%.

Malgré tout cela, c'est fini pour l'une des principales nouveautés Netflix de ce début d'année, comme révélé par Deadline. Pour quelle(s) raison(s) ? En dépit de sa présence dans le top 10 des séries anglophones à la deuxième place, durant cinq semaines, elle n'a pas atteint les critères de la firme au N rouge. Ce qui a coincé aux yeux de la plateforme, c'est le nombre vues hebdomadaires inférieur à 7 millions. Au cours des deux dernières semaines dans le top 10, une baisse à 2 millions a été relevée, ce qui a visiblement précipité la chute de cette série pourtant très appréciée par les abonnés et la presse professionnelle. La saison 1 des Frères Sun est toujours disponible sur Netflix si vous avez le courage de vous lancer dedans, tout en sachant qu'il n'y aura donc pas de saison 2.