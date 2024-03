Quels sont les films, séries et docs à voir cette semaine ? Voici l'intégralité des nouveautés Netflix du 11 au 17 mars 2024 avec le retour en force d'un super-héros iconique, et un show TV inédit improbable.

Comme chaque lundi, on se retrouve pour une mise au point sur les dernières sorties Netflix. Du 4 au 10 mars, la firme au N rouge a offert à ses abonnés deux grosses exclusivités. D'un côté la série The Gentlemen de Guy Ritchie, qui a dans l'ensemble été plutôt bien accueillie, et de l'autre le long-métrage La Demoiselle et le Dragon. L'un des blockbusters de l'année qui est toujours numéro 1 du top 10 des films en France à l'heure d'écrire ces lignes. Et pour cette semaine ?

Les films Netflix du 11 au 17 mars 2024 (S11)

Netflix est en train de faire un carton avec son film fantastique La Demoiselle et le Dragon. Un long-métrage qui raconte les péripéties d'une jeune princesse, tout juste mariée par contrainte, qui est sacrifiée et jetée en pâture à un dragon. Une exclu portée à bout de bras par Millie Bobby Brown, l'actrice d'Eleven dans la série Stranger Things. En revanche, pour les nouveautés du 11 au 17 mars 2024, il n'y aura aucun inédit.

La plateforme de SVOD propose à la place des films français comme Boîte noire et La prochaine je viserai le cœur, la comédie romantique Irish Wish avec Lindsay Lohan, mais surtout, un retour fracassant d'un super-héros totalement culte. Spider-Man tisse encore sa toile sur Netflix avec quatre longs-métrages, dont le superbe Spider-Man: New Generation (Into the Spider-Verse). Le film d'animation qui a mis tout le monde d'accord. On retrouve également le meilleur Spidey, à savoir Andrew Garfield avec les deux productions de Marc Webb.

Les films de la semaine 11

Boîte noire (13 mars)

Irish Wish (15 mars)

The Amazing Spider-Man (15 mars)

The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros (15 mars)

Spider-Man: Far From Home (15 mars)

Spider-Man: New Generation (15 mars)

La prochaine fois je viserai le coeur (15 mars)

Les séries Netflix de la semaine du 11 au 17 mars 2024 (S11)

Quoi de neuf dans les ajouts séries Netflix de la semaine 11 ? Des purs produits du service de streaming vidéo débarquent avec la saison 3 de Young Royals. « Le discours de Wilhelm a des répercussions non seulement parmi la cour, mais également à l'institut Hillerska qui est confronté à la pire crise de son histoire. Alors que le prince et Simon voient leur désir de liberté et leur amour se heurter aux traditions et aux responsabilités royales, quels sacrifices sont-ils prêts à consentir pour pouvoir vivre pleinement leur relation ? » synopsis officiel (via Netflix). À noter que les épisodes de Young Royals saison 3 seront diffusés en deux temps avec les cinq premiers le 11, et le sixième le 18 mars.

La série sud-coréenne Netflix Chicken Nugget risque aussi de faire parler, et peut-être de perdre en route des abonnés. Cette nouveauté raconte l'histoire d'une jeune femme qui, après être passée dans une étrange machine, devient subitement un nugget de poulet. Son petit ami et son père vont alors s'associer pour tenter de lui redonner son apparence normale. Totalement improbable. Enfin, pour les plus vieux, sachez que l'intégrale de Monk arrive dès le 15 mars.

Les séries de la semaine 11

Young Royals - saison 3 (11 mars)

Bandidos (13 mars)

Ahiru No Sora (14 mars)

Chicken Nugget (15 mars)

Monk - l'intégrale de la série (15 mars)

Les nouveautés documentaires et émissions (S11)

Deux séries documentaires font également partie de l'agenda des nouveautés Netflix du 11 au 17 mars 2024. Comme son nom l'indique, Turning Point : L'arme nucléaire et la guerre froide revient sur la guerre froide avec plus de 100 témoignages en provenance de divers pays du monde entier. Cela inclut des entretiens avec le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky ou encore l'ancien directeur de la CIA Robert Gates.

L'affaire Outreau : un cauchemar français, disponible sur Netflix le 15 mars prochain, retrace l'une de plus sordides affaires de pédophilie du pays, et aussi l'un des plus grands naufrages de la justice française. « L'affaire devient de plus en plus complexe à mesure que l'enquête avance, lorsque d'autres habitants de la ville semblent également impliqués. Entre accusations et contre-accusations, la machine judiciaire se grippe » (via Netflix).

Les docs et émissions de la semaine 11