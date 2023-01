En 2022, Netflix a été mis à mal avec la perte de nombreux abonnés. Pour compenser cela, la firme s'est dit qu'il était temps de mettre fin au partage de compte gratuit dans l'optique de récupérer l'argent qui ne va pas dans ses poches. Un changement majeur qui sera effectif d'ici le 31 mars 2023 au plus tard.

Et des idées, l'entreprise en a plein comme ce nouvel abonnement qui pourrait voir le jour dans les prochains mois.

Encore plus de publicités sur Netflix ?

Dans l'espoir d'enrayer la fuite des abonnés, Netflix a déjà lancé un abonnement spécial moins cher... mais avec des publicités. Un bide complet qui ne concerne qu'environ 9% des nouveaux abonnés, et il faut dire que ce n'est pas très vendeur. Entre la résolution de 720 x 576, 4 à 5 minutes de pubs par heure à raison de spots d'une durée de 15 à 30 secondes, et un prix de 5,99€, on a vu plus sexy.

Un tarif trop élevé ? C'est peut-être ce que Netflix commence à penser. Lors de la dernière réunion avec les actionnaires, Ted Sarandos, co-PDG et chief content officer, a révélé qu'un nouvel abonnement gratuit financé par les publicités était à l'étude.

Nous sommes ouverts à tous les différents modèles qui existent actuellement. Mais nous avons beaucoup de pain sur la planche cette année avec le partage de compte payant, le lancement de la publicité et tous ces contenus que nous essayons d'offrir à nos membres. Nous gardons un œil sur ce segment, c'est certain. Via Business Insider.

Netflix tente également de se mettre dans la poche les joueurs, avec la sortie de jeux gratuits dans leur abonnement. À voir si toutes ces stratégies seront payantes ou non à l'avenir.