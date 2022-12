2023 marquera à coup sûr l’histoire de la plateforme Netflix, après avoir essuyé une perte de vitesse il y a peu, le N rouge a décidé de revoir sa politique et ses abonnements. Il y a peu, il avait notamment proposé une offre à petit prix, mais bombardée de pubs. Un tour de passe-passe qui n’a visiblement pas fonctionné et l’offre a été boudée.

En parallèle, Netflix avait affirmé qu’il se pencherait sur le problème du partage de compte qui, selon lui, concernerait environ 100 millions de spectateurs. Un chiffre énorme lorsqu’on sait que le leader du streaming compte 223 millions d’abonnés. La perte est donc colossale et Netflix sort les crocs.

Netflix va vous faire payer le partage

C'est donc bien acté, dès début 2023, Netflix va déployer un système pour empêcher le partage de mot de passe, et donc de compte, en obligeant ses utilisateurs à payer un surcoût s'ils veulent partager leurs identifiants. Le système sera tout d’abord déployé aux Etats-Unis dès début 2023 et sera peu à peu mis en ligne partout dans le monde.

Nous ne savons pas encore exactement quand cela arrivera en France, mais ça devrait certainement apparaître mi-2023.

Cette nouvelle couche de défense anti-partage de compte devrait fonctionner sur l’identification de l’IP des utilisateurs, leur activité sur la plateforme et les supports utilisés pour regarder Netflix.

D’après les gérants, ce système pourrait permettre à Netflix de récupérer pas moins de 721 millions de dollars. Une sacrée somme.

Toutefois, les dirigeants sont bien conscients que cela ne plaira pas , mais pense que les utilisateurs finiront par s’y faire et accepteront de jouer le jeu comme le dit le co-PDG Ted Sarandos:

Ne vous y trompez pas, je ne pense pas que les consommateurs vont l'adorer dès le départ. Il appartenait à l'entreprise de s'assurer que les utilisateurs trouvent un intérêt à payer pour avoir le droit au service qu’est Netflix.

L’entreprise a donc bien les pieds sur terre et pourrait réfléchir à quelques améliorations de service dans la foulée histoire de faire passer la pilule et de donner envie aux utilisateurs de s'abonner. Et pour ceux qui penseraient qu’il suffirait alors d’aller voir ailleurs, sachez que le problème de partage de compte est actuellement surveillé de près par tous les services similaires. Que ce soit Disney +, Paramount ou encore HBO Max, tous ont les yeux rivés sur ce problème délicat qui fait perdre des sommes d’argent hallucinantes. Reste à voir maintenant comment ils comptent corriger le tir et si les utilisateurs s’y retrouveront à l'arriver.