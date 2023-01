Après une année difficile Netflix, va chercher à récupérer l’argent perdu à cause du partage de comptes. Vous allez bientôt le payer et la plateforme précise quand la nouvelle fonctionnalité décriée va arriver.

Netflix n’est pas au meilleur de sa forme. Au premier semestre 2022, la plateforme de streaming perdait un million d’abonnés. Après une année difficile, son fondateur quitte la direction opérationnelle ce 20 janvier. De leur côté, les utilisateurs vont devoir payer plus, la firme américaine étant bien décidée à récupérer le manque à gagner du partage de comptes. Elle précise désormais quand cette nouvelle politique, hautement critiquée évidemment, entrera en vigueur.

Le partage de compte Netflix payant très bientôt

Le partage de compte Netflix gratuit, c’est bientôt fini. L’année dernière, le géant du streaming avait annoncé vouloir mettre fin à cette pratique qui lui fait perdre des millions de dollars par an. La firme américaine estime en effet que 100 millions de foyers accèdent à son catalogue sans débourser un centime. Dans les prochaines semaines, la fonctionnalité deviendra donc payante. Netflix a annoncé aujourd’hui que le partage de compte sera facturé une poignée d’euros d’ici la fin du premier trimestre de cette année, soit au 31 mars 2023 au plus tard.

La solution envisagée par la plateforme est donc de faire payer trois euros pour chaque sous-compte créé à partir d’un abonnement dont l’adresse IP serait localisée en dehors du foyer principal. Pour l’entreprise, ce manque à gagner compromet sa « capacité à long terme à investir dans Netflix et à l’améliorer. » Greg Peters, nouveau co-directeur général de la firme, sait que cela « ne va pas être une décision universellement populaire », mais il estime qu’elle est nécessaire. Il s’attend donc à ce que la mise en place de ce dispositif crée une nouvelle fuite des utilisateurs mais l’entreprise a bon espoir qu’un engagement croissant sera rétabli au fil du temps comme lors des essais en Amérique latine.

De plus amples détails quant au partage de compte payant seront fournis ultérieurement. Cependant, il semblerait que la chasse aux « squatteurs » se fasse principalement via la télévision. Il semble en effet difficile pour Netflix de traquer l’adresse IP de différents foyers via des appareils nomades comme les tablettes, ordinateurs portables ou smartphones.