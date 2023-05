On a failli l'oublier mais Mission Impossible 7, qui est prévu pour cet été, se rappelle à nous avec une vidéo explosive. Un trailer inédit qui dévoile des scènes d'action complètement folles préparées avec minutie par Tom Cruise. Le super-héros du cinéma qui, selon Spielberg, a sauvé Hollywood avec Top Gun Maverick.

Tremblez Indiana Jones 5 et Oppenheimer !

Un nouveau trailer déchaîné de Mission Impossible 7

L'agent Ethan Hunt (Tom Cruise) et toute sa bande seront prochainement de retour dans Mission Impossible 7. Un septième volet qui est découpé en deux parties. La première sera projetée le 12 juillet 2023 au cinéma. Pour cette nouvelle mission, Ethan Hunt sera chargé d'intercepter une arme hautement dangereuse avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. En cas de réussite, l'humanité sera saine et sauve, mais dans le cas contraire...

Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe du FMI se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission - pas même la vie de ceux qu’il aime. Synospis officiel de Mission Impossible Dead Reckoning Part One.

Un scénario classique mais ce qui risque de pousser les spectateurs dans les salles obscures, ce sont les cascades de Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1. Des séquences entraperçues via différents extraits de tournage, comme celle où Tom Cruise fonce à toute vitesse en moto avant de se jeter dans le vide. Une cabriole répétée 13 000 fois par l'acteur, ce qui n'a pas manqué d'impressionner Vanessa Kirby (Fast and Furious).

Des scènes d'action à haut risque

L'actrice Vanessa Kirby, qui incarne La Veuve Blanche dans Mission Impossible Dead Reckoning Part One, a été stupéfaite par la manière dont Tom Cruise à aborder ce saut monstrueux du haut d'une falaise norvégienne. « Il l'a fait plusieurs fois dans la même journée. Il l'a fait consécutivement… et à plusieurs reprises pour pouvoir capturer tous les angles et les côtés différents. Si Tom Cruise était anxieux, il ne l'a pas montré du tout. Il était d'un calme olympien. Il ne ressentait aucune peur et trouvait même cela exaltant. Ce genre de confiance dans le cinéma et dans ce qu'on peut accomplir par passion est très inspirant. Il croit, en quelque sorte, qu'il peut réaliser l'impossible… et il le fait ! J'adore faire partie de la franchise. Je suis très excitée à l'idée de revenir » via CinéSérie.

Dans la bande-annonce de Mission Impossible 7, Tom Cruise se bat également à mains nues sur un train. Un tournage sur fond vert ? Pas pour l'essentiel de la prise. En effet, des voyageurs lambda, qui prenaient le train, ont eu la surprise d'assister en temps réel à ce spectacle. La vidéo a vite fait le tour du Web avec un Tom Cruise qui a pris deux secondes pour faire un coucou.

Un tournage qui n'a pas été de tout repos, surtout pour les équipes qui ont dû composer avec l'énorme coup de gueule de Tom Cruise. En effet, à cause du non respect des règles sanitaires durant le COVID-19, l'acteur est sorti de ses gonds. Il avait notamment conclu en menaçant ses équipes « Si je vois encore ce genre de choses, vous dégagez ». Ambiance.

Si Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1 sort le 12 juillet 2023, Dead Reckoning Partie 2 n'est attendu que le 26 juin 2024.