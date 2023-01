Vu le carton monumental de la série Mercredi, il est évident qu'il y aura de nouveaux épisodes dans les mois à venir. Et pas de panique, pas besoin de souscrire à un énième abonnement pour connaître la suite.

Mercredi et sa saison 2 devraient bien rester chez Netflix

Pourquoi cette inquiétude ? Une rumeur voulait que la série Mercredi migre vers Amazon Prime Video, au lieu de Netflix, pour des questions de droits d'exploitation. En rachetant MGM Studios, la société de Jeff Bezos s'est entre autres offert la licence Famille Addams et tout ce qui gravite autour. Cela inclut les personnages de la franchise comme la fille aînée de cette tribu hors norme.

Finalement, c'était vraisemblablement un bruit de couloir fabriqué à partir de ces faits bien réels. Selon les sources d'IndieWire, la saison 2 de Mercredi sera bien sur Netflix et ce pour deux raisons. La première, c'est que l'accord pour créer le show passé entre la firme au N rouge et la MGM a été réalisé bien avant le rachat. La seconde, c'est que la revente de la MGM n'a pas cassé et ne cassera les deals en cours, peu importe le contenu concerné. Et au-delà ? On ne peut jamais savoir même si Amazon aurait peut-être tout intérêt à maintenir cette série sur Netflix jusqu'à son terme, quitte à se garder l'exclusivité de prochains projets.

Pour le moment, on attend encore que Netflix officialise ces nouveaux épisodes mais les showrunners sont déjà à bloc eux.