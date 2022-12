Scream 6 s’annonce et se date avec un trailer qui nous met directement dans l’ambiance. Ghostface revient et il est en forme.

Après un cinquième épisode qui surfait à fond sur la nostalgie de ses fans, Scream 6 remet le couvert et fait lui aussi revenir quelques têtes connues.

Scream 6 se montre enfin

On retrouvera notamment la superstar de la série Netflix Mercredi, la talentueuse Jenna Ortega, sa sœur fictive Melissa Barrera, mais aussi Hayden Panettiere qui reprendra ici son rôle de Kirby Reed, 11 ans après avoir survécu au tueur dans Scream 4. Il est également dit que Courtney Cox devrait également revenir pour ce sixième volet. En revanche, Neve Campbell, pourtant figure principale de la série, ne rempilera pas. L’actrice s’est en effet brouillée avec la production pour tout un tas de raisons et a fini par tourner le dos à la licence une bonne fois pour toutes.

Scream 6 sortira en salle dès le 10 mars 2023 et nous fera suivre les mésaventures des deux frangines Carpenter et des jumeaux Chad et Minky Meeks qui, après avoir survécu aux assauts de Ghostface dans le précédent film, quittent Woodsboro pour New York. Manque de bol, les meurtres vont rapidement reprendre et un nouveau tueur va se mettre à les harceler, jusque dans le métro.

Il faut croire que cette fois, il a vraiment faim au point d’agresser ses victimes en public. D’ailleurs, il a été dit que le film serait particulièrement gore, bien plus sanglant que les précédents films. D’un autre côté, la licence n’a jamais été vraiment connue pour ses hectolitres d’hémoglobine, même si certains longs-métrages avaient tenté le coup, comme Scream 4 par exemple. Verdict en début d’année prochaine.