Disponible sur Netflix depuis le 23 novembre dernier, la série Mercredi est rapidement devenue un véritable phénomène.

En partie réalisée par Tim Burton, et portée par l’incroyable Jenna Ortega qui nous livre ici une prestation décapante de l’adolescente la plus sombre et attachante du petit écran, la série Mercredi a fait exploser les compteurs de la plateforme Netflix. En quelques semaine, le show a en effet cumulé plus d'un milliard d'heures de visionnage, faisant de la série la seconde production américaine la plus visionnée de la plateforme juste après Stranger Things. Même la très controversée série Dahmer, qui a elle aussi cartonné, n’a pas tenu le choc et a dû céder sa deuxième place très rapidement. Autant dire qu’une saison 2 paraît inévitable, et il semblerait bien qu’elle soit d’ores et déjà prévue.

Mercredi aura bientôt sa saison 2 ?

D’après Deadline, très informé dans le milieu, la série Mercredi serait bien renouvelée pour une saison 2 dès le début 2023, le temps de laisser passer les fêtes de fin d’année. D’après ce que Deadline a pu entendre de ses sources, les producteurs seraient actuellement en discussion avec les scénaristes pour doucement commencer l’écriture de la saison 2 et ouvrir la fameuse Writer’s Room (la salle des écrivains). Mercredi devrait donc bel et bien avoir le droit à sa saison 2.

On ne sait toutefois pas grand chose de la suite, bien que ceux ayant vu la série entièrement auront peut-être quelques idées de ce qui devrait arriver. Quelques bruits de couloir affirment que la saison 2 devrait offrir une place plus importante à toute la famille Addams et qu’une bonne partie du casting 5 étoiles de la première saison devrait revenir. En plus de Jenna Ortega, que l’on retrouvera à l’affiche de Scream 6 prochainement, on pourrait donc compter sur le retour de Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzman (Gomez Addams), Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Blanca) ou encore Victor Dorobantu (l'interprète de… La Chose). En revanche, on ne sait pas encore qui pourrait reprendre la réalisation. Wait and see comme on dit, l’officialisation ne devrait plus tarder.