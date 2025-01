Les premières nouveautés films et séries Max de février 2025 ne seront pas disponibles avant la semaine prochaine. S'il y a des amateurs de cyclisme parmi vous, un bel ajout se profile cependant. Le Grand Prix La Marseillaise 2025 pourra en effet être suivi via Eurosport. Et ce pour tous les abonnés de la plateforme SVOD de Warner Bros Discovery. Ce n'est pas la meilleure façon de commencer le mois pour celles et ceux qui attendent surtout des nouveaux films et des séries inédites, mais inutile de paniquer. Le meilleur reste à venir puisque l'une des dernières productions HBO à succès débarque avec sa saison 3. Ça promet encore du lourd !

Un nouveau trailer pour le retour de cette énorme série Max

Les sorties Max de février 2025 anticipent le retour d'une série ultra attendue dans une nouvelle bande-annonce. The White Lotus, ça vous dit quelque chose ? C'est l'un des derniers cartons HBO qui est mêle comédie, drame et satire, que l'on doit à Mike White. Une personnalité d'Hollywood que vous avez peut-être déjà vu dans les films Rock Academy aux côtés de Jack Black ou Bienvenue à Zombieland, puisqu'il est également acteur et scénariste lorsqu'il n'est pas derrière la caméra.

La saison 3 de The White Lotus déménage encore pour une nouvelle destination, après Hawaï et l'Italie dans les deux premières saisons. « Une satire sociale qui se déroule dans une station balnéaire thaïlandaise et qui suit les aventures de divers clients et employés lors d'une semaine de vacances ». Après avoir raflé de nombreux prix lors des Emmy Awards, The White Lotus prépare son retour. Et pour cela, un nouvel aperçu qui promet pour ses rebondissements, mais aussi son casting, a été offert par Max.

The White Lotus Saison 3 arrive, la saison 4 commandée !

En effet, Mike White et Max se sont entourés d'acteurs connus qui ont d'ailleurs tourné pour d'autres plateformes comme Netflix ou Prime Video. On peut citer Aimee Lou Wood (Sex Education) qui voyage avec son petit ami Rick incarné à l'écran par Walton Goggins, l'une des stars de la série télévisée Fallout; Parker Posey qui est au casting de Scream 3 ou encore Beau is Afraid; ou encore Sarah Catherine Hook de Sex Intentions, la série Prime Video et non le film.

The White Lotus Saison 3 sera disponible le 17 février 2024 sur Max. Et pour tous les fans, il y a une excellente nouvelle. Une saison 4 a déjà été commandée par Warner Bros Discovery. « La série originale de HBO The White Lotus, de Mike White, récompensée aux Emmy, a été renouvelée pour une quatrième saison. Avant même le lancement de la troisième saison ». Avez-vous hâte de retrouver la série dans les prochains jours ?

Source : chaîne YouTube officielle.