La plateforme Max ajoute quelques programmes à son catalogue pour terminer le mois de janvier comme il se doit avant février. Comme pour Netflix, Prime Video et Disney+, les nouveautés ne sont pas hyper nombreuses. Ici on a tout de même le droit à un excellent film avec une immense star. Un long métrage tiré d'une histoire surréaliste et pourtant vraie. Avec ça, on aura aussi le droit à une une toute nouvelle série d’espionnage qui nous vient tout droit de pologne.

Tous les films Max de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025

Avant de parler des films, on va parler des documentaires puisqu’il y en a deux de plus qui débarquent cette semaine. Tout d’abord Very Raph qui tire un portrait de Ralph Lauren, le célèbre créateur de mode notamment connu pour ses vêtements sportifs chics et tendance. Le second documentaire, Angleterre 2003 : La victoire à tout prix, s'intéresse quant à lui aux coulisses de la coupe du monde de rugby de 2003, année importante pour l'Angleterre et ses joueurs.

Enfin, le film de cette semaine sur Max est tiré d’une histoire vraie. Escape From Pretoria raconte l’incarcération et l’évasion de Tim Jenkin (Daniel Radcliff) et Stephen Lee (Daniel Webber), deux activistes anti-apartheid enfermés en Afrique du Sud dans les années 70. Ils vont alors tenter l’impossible, s’échapper de Pretoria, une prison de très haute sécurité. Le film a chaudement été accueilli lors de sa sortie, notamment grâce à l'interprétation de Daniel Radcliff (Harry Potter).

27/01 VERY RALPH – Documentaire

31/01 ESCAPE FROM PRETORIA - Film ANGLETERRE 2003 : LA VICTOIRE A TOUT PRIX – Documentaire



La série de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025

Cette semaine, il n’y aura qu’une seule série sur Max, mais c’est une nouveauté totalement inédite qui nous vient d'Europe de l'Est. The Eastern Gate nous fait suivre Ewa Oginiec, une agente des services secrets polonais qui ne souhaite qu’une chose, quitter l’agence gouvernementale. Malheureusement, les choses vont déraper peu avant lorsque son ami est démasqué par des agents concurrents venue tout droit de Russie.

31/01 THE EASTERN GATE - saison 1 - Série



