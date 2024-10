Quelle sera la meilleure plateforme SVOD de la semaine ? À vous d'en juger avec les sorties Netflix, Prime Video, Disney+ et Max du 7 au 13 octobre 2024. Pour entamer ce mois-ci, qui est sous le signe du frisson et d'Halloween, la firme aux grandes oreilles a sorti le nouveau film d'horreur Hold Your Breath avec Sarah Paulson (American Horror Story) qui se déroule dans l'Oklahoma des années 1930. « La famille Bellum se retrouve piégée dans de terribles tempêtes de poussière qui ne cessent d’envahir sa maison [...] Un mystérieux étranger s'infiltre dans la maison, menaçant la famille… ».

Tous les films et séries Disney+ de la semaine du 7 au 13 octobre 2024

Autant vous éviter une déception, mais les sorties Disney+ seront encore assez légères. Néanmoins, on rappelle que le service SVOD a ajouté le film Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol.3, Hold Your Breath donc ou encore la saison 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War. Quoi de neuf pour cette semaine ? Une série très populaire, dans laquelle Sarah Paulson a joué à plusieurs reprises, est de retour. American Horror Story, qui offre de sacrés moments dans ses deux premières saisons, revient avec la saison 12 Delicate.

Pour l'occasion, un parterre de célébrités / stars ont accepté de rejoindre le plateau du show de Ryan Murphy (Glee, Nip/Tuck). Dans ce chapitre disponible le 9 octobre prochain sur Disney+, Anna Victoria Alcott (Emma Roberts) a un désir obsessionnel de devenir mère en raison d'un événement de son passé. Mais son désir d'être sous le feu des projecteurs est tout aussi fort et pourrait ne pas être conciliable. En plus d'Emma Roberts, attendez-vous à revoir Denis O'Hare, Billie Lourd, Leslie Grossman et Zachary Quinto. Cara Delevingne et Kim Kardashian font également partie de la distribution.

Les nouveautés Disney+ de la semaine 41 offrent aussi une série originale inédite : La Máquina. « Une défaite cinglante a donné un coup d’arrêt brutal à la carrière de boxeur d’Esteban Osuna, surnommé « La Máquina » (Gael García Bernal). Heureusement pour lui, son meilleur ami et manager Andy Lujan (Diego Luna) est déterminé à le faire revenir sur le devant de la scène. Mais quand une sinistre organisation criminelle s’en mêle, l’enjeu du premier match décisif devient une question de vie ou de mort ». Voici le reste des ajouts Disney+ du 7 au 13 octobre 2024 :

9 octobre American Horror Story: Delicate - saison 12 - série d’horreur La Máquina - série sportive Hip-Hop et La Maison Blanche - série documentaire

11 octobre Retour à Las Sabinas - série dramatique



Source : Disney Plus.