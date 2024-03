Beetlejuice 2 a convenu d'une date de sortie en France et cette suite sera visible au cinéma à partir du mercredi 11 septembre 2024. Récemment, Michael Keaton, qui reprend son rôle du bio-exorciste, s'est voulu très rassurant sur la manière d'aborder ce nouveau film. Pour le réalisateur Tim Burton et lui-même, il était hors de question d'avoir un long-métrage rempli de CGI. Ca ne veut pas dire qu'elles seront forcément totalement absentes, mais en tout cas, la production a eu recours en priorité aux effets pratiques. Mais la recette miracle pour ressusciter ce film a-t-elle été trouvée ? Peut-être...

Le légendaire bio-exorciste juge Beetlejuice 2, bon ou mauvais ?

Le tournage de Beetlejuice 2 s'est terminé il y a quelques mois de cela, et le film est actuellement en post-production. L'étape ultime avant la sortie dans les salles française le 11 septembre 2024. Tim Burton a déjà une première version en sa possession, qu'il a voulu partager avec Julien Lepers Michael Keaton. L'acteur qui a donné toute sa consistance au personnage dans le film culte de 1988. Et contrairement à son rôle dans The Flash, où il n'avait rien compris à son retour en Batman au début, là tout semble aller pour le mieux et il a adoré son visionnage de Beetlejuice 2. Keaton estime que c'est « génial » et révèle que l'émotion devrait être au rendez-vous.

Je l'ai vu [Beetlejuice 2] ! Et je vais le revoir après qu'il ait subi quelques retouches dans la salle de montage. Je peux affirmer avec certitude que ce film est génial. L'original était tellement fun et formidable visuellement. C'est aussi le cas de la suite, mais c'est également très beau et très émouvant. Je n'étais pas prêt pour cela. C'est génial ! Via Variety.

Pour l'instant, Michael Keaton est donc fier de Beetlejuice 2 et du travail abattu pour cette suite. Une déclaration somme toute logique, et l'inverse aurait été plus étonnant. Mais si l'acteur avait raison, au-delà de l'aspect marketing ? Cette suite représente un défi colossal et Tim Burton n'a pas vraiment le droit à l'erreur, en espérant qu'il retrouve sa créativité et sa folie avec l'un de ses personnages les plus atypiques de sa filmographie.

Tim Burton après la fin du tournage de Beetlejuice 2 via Instagram.

Des effets pratiques plutôt que de la CGI à outrance

Beetlejuice, Beetlejuice, le nom officiel de cette suite, est « génial et émouvant » d'après Keaton, et a à cœur d'être le plus authentique possible. Comment ? En produisant des scènes à la main, à l'ancienne, en délaissant donc les images de synthèse pour des effets pratiques. Un élément qui joue sans doute dans l'appréciation de Michael Keaton vis-à-vis de ce second volet.