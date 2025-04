Vous pensiez qu'on avait fait le tour des sorties SVOD de la semaine ? Eh bien non ! Pour faire suite à nos articles sur les nouveautés Netflix, Prime Video et Disney+, on doit encore s'attarder sur les futurs ajouts Max pour les jours à venir. La plateforme de Warner Bros Discovery a envoyé du lourd dès le départ avec le spin-off George & Mandy's First Marriage dérivé de Young Sheldon et par conséquent de Big Bang Theory, ainsi que l'excellentissime trilogie Cornetto d'Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le dernier pub avant la fin du monde).

Tous les films Max du 7 au 13 avril 2025

Qu'attendre de spécial des nouveaux films Max du 7 au 13 avril 2025 ? Quelques jours après la trilogie Cornetto, le cinéaste Edgar Wright sera déjà de retour avec le thriller horrifique Last Night in Soho. « Last Night in Soho met en scène l’histoire d’une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le temps semble se désagréger entrainant de sombres répercussions ». Un film à l'esthétique souvent léchée et portée par son duo d'actrices avec Anya Taylor-Joy (Furiosa : Une saga Mad Max) et Thomasin McKenzie (Old).

Une saga archi culte revient également dans les nouvelles sorties Max à travers un énorme film, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. L'un des spin-off d'Harry Potter avec Jude Law (Albus Dumbledore), Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald), Eddie Redmayne (Robert Dragonneau)... Dans cet opus des Animaux Fantastiques, Albus Dumbledore charge Norbert Dragonneau de former une équipe de sorciers afin de contrecarrer les plans de Gellert Grindelwald.

9/04 Above Suspicion

11/04 Last Night in Soho Rememory

13/04 Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore



Toutes les séries du 7 au 13 avril 2025

N'attendez pas des séries aussi populaires que les films ci-dessus dans les sorties de la semaine sur Max. Tout d'abord, les fans de cyclismes pourront suivre plusieurs courses en direct, de même que les amateurs de course à pied qui pourront profiter du Marathon de Paris. En termes de séries pures et dures, la saison 1 de Ça, c'est Paris ! avec Charlotte de Turckheim, Monica Belluci, Bernard Le Coq, Alex Lutz etc. sera disponible le 9 avril 2025.

Dans les entrées Max de 7 au 13 avril 2025, on note aussi l'arrivée de la série documentaire Le dernier jour d'une secte. Un reportage sur la chute d'une secte influente au travers d'archives et d'anciens adeptes. La téléréalité Habitations en péril revient également avec sa saison 2 à compter du 9 avril 2025 dans les nouveautés Max.

8/04 Le dernier jour d'une secte - série documentaire

9/04 Ça, c'est Paris ! - saison 1 Habitations en péril - saison 2 - série divertissement / téléréalité

12/04 Cyclisme Paris-Roubaix femmes 2025 - en exclu avec Eurosport

13/04 Cyclisme Paris-Roubaix femmes 2025 - en exclu avec Eurosport Course à pied Marathon de Paris - en exclu avec Eurospo



Source : Max France.