C’est une annonce que les fans attendaient depuis longtemps. La future série Harry Potter produite par HBO commence enfin à sortir de l’ombre. Et cette fois, ce n’est pas un simple teaser ou un leak, c’est du concret. Warner Bros. et HBO viennent de révéler une partie du casting officiel. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les noms choisis donnent le ton.

Des acteurs de renom pour incarner les légendes de Poudlard dans la série Harry Potter

La grande star de cette annonce, c’est bien sûr John Lithgow (The Crown, Dexter, Interstellar). L’acteur américain, multi-récompensé, prêtera ses traits au légendaire Albus Dumbledore. Un choix prestigieux, qui montre que la série veut s’entourer des meilleurs. À ses côtés, Janet McTeer (Ozark, Jessica Jones, The Woman in Black) incarnera la stricte mais charismatique professeure McGonagall. Paapa Essiedu (I May Destroy You, The Lazarus Project, Men) aura la lourde tâche de jouer Severus Rogue. Un rôle culte, forcément très attendu.

Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Paul), connu pour son humour et ses rôles décalés, incarnera Hagrid. Un choix qui intrigue autant qu’il rassure, tant l’acteur a prouvé son talent dans des registres variés. Enfin, Luke Thallon (The Great, You & Me) sera Quirrell et Paul Whitehouse (The Fast Show, Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing, Corpse Bride) incarnera Rusard, le gardien grincheux de Poudlard. Bref, la série Harry Potter lève son voile.

Une série fidèle aux livres

Ce nouveau Harry Potter ne sera pas un simple remake des films. HBO promet une adaptation plus fidèle aux romans de J.K. Rowling. Avec plus de détails. Plus de temps pour développer les personnages. Et l’occasion de découvrir des éléments parfois absents des films. Chaque saison devrait correspondre à un livre. Ce qui laisse espérer une série longue et riche en contenu pour les fans.

La série Harry Potter sera diffusée en exclusivité sur Max, la plateforme de streaming de Warner Bros. Le but est clair : toucher à la fois les fans de la première heure et séduire un nouveau public. Les films resteront disponibles sur la plateforme, mais cette série veut aller plus loin. Explorer les moindres recoins du monde des sorciers. Un projet colossal, qui sera porté par Francesca Gardiner à l’écriture, et Mark Mylod à la réalisation de plusieurs épisodes. Le tout sous la supervision de J.K. Rowling elle-même. Certains choix divise forcément déjà dans le casting, il fallait s'y attendre.

Source : Warner