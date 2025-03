La magie de la saga Harry Potter n'est pas près de s'éteindre. Les joueuses et joueurs ont encore de belles surprises qui s'annoncent, en plus de la suite d'Hogwarts Legacy, tandis que l'œuvre de J. K. Rowling s'apprête à revenir à la télévision. Une série est en effet en phase de pré-production chez HBO et le casting commence petit à petit à se préciser. Cette fois encore, c'est un personnage iconique qui pourrait bien avoir trouvé son interprète.

L'acteur parfait pour ce personnage de Harry Potter ?

La série Harry Potter de HBO promet d'être un grand moment de télévision. Avec des millions de fans à travers le monde et une aura intergénérationnelle, le monde des Sorciers va assurément attirer le public en masse. Dès lors, la chaîne ne veut pas se tromper. Elle prend le temps de préparer son adaptation des fameux romans jeunesse avec soin.

Alors que le tournage de la série Harry Potter serait prévu pour l'été 2025, la série commence doucement à donner corps à sa distribution. Les premiers noms officiels du casting ont effectivement été confirmés. Ainsi, ce seront Paapa Essiedu et Janet McTeer qui incarneront respectivement les professeurs Severus Rogue et Minerva McGonagall. Or, un nouvel acteur pourrait prochainement les rejoindre.

Deadline a eu vent de discussions en cours du côté de la production de la série Harry Potter. Selon le média, Hagrid, le fameux garde-forestier aux allures de géant, pourrait enfin avoir trouvé son interprète. Dernièrement, l'acteur Brett Goldstein était pressenti. Mais, il semblerait que les équipes se tournent plutôt vers une figure phare de la comédié, à savoir Nick Frost.

Le comédien rendu célèbre pour son travail en binôme avec Simon Pegg sur les films de la trilogie Cornetto (Shaun of The Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde), s'est souvent illustré par son humour, sa maladresse à l'écran, ainsi que sa sensibilité. C'est un choix en cohérence avec le bourru mais très attachant Rubeus Hagrid.

Toutefois, le contrat pour la série Harry Potter ne serait pas encore signé. Néanmoins, l'acteur lui-même pourrait avoir vendu la mèche sur son compte Instagram. Sur une publication énigmatique, les fans croisent déjà les doigts pour que cela se confirme. A priori, Frost est déjà approuvé par la communauté pour succéder à l'acteur Robbie Coltrane, disparu en 2022. Il incarnait le personnage sur grand écran.

Nick Frost en 2025. © Alan Chapman, Dave Benett et WireImage.

Robbie Coltrane en tant que Hagrid. © Warner Bros. Pictures.