Après les sorties de la semaine sur Netflix et Prime Video de la semaine, place à celles de Disney+. Étant donné que le service SVOD a annoncé ses nouveautés d'avril 2025 très tardivement, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu d'article spécifique sur les ajouts du 31 mars au 6 avril 2025. En début de mois, la plateforme a complété son catalogue avec le film documentaire Devenir, les saisons 1 à 5 de The Rookie : Le Flic de Los Angeles ainsi que la nouvelle série de la chaîne FX (Shogun), Dying For Sex. Attendez-vous au retour d'une série légendaire et à un énorme film pour la suite.

Tous les films Disney+ du 7 au 13 avril 2025

Les nouveautés Disney+ d'avril 2025 sont peu nombreuses, et de ce fait, les sorties de la semaine disponible tout au long du mois ne seront pas très fournies. Et on en a la preuve du 7 au 13 avril 2025 avec l'unique film des prochains jours : The Marvels. La suite de Captain Marvel qui, malheureusement pour la firme aux grandes oreilles, représente l'un de ses plus gros échecs. Avec une perte estimée à 300 millions de dollars, ce deuxième volet avec avec Brie Larson (Carol Danvers), Teyonah Parris (Monica Rambeau dans la série Disney+ WandaVision) et Iman Vellani (Kamala Jhan) n'a pas convaincu.

« Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Des effets inattendus l’obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d’une mission qui la propulse au sein d’un étrange vortex étroitement lié aux actions d’une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan - alias Miss Marvel, sa super-fan de Jersey City - et à ceux de sa « nièce », la Capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du S.A.B.E.R. ». The Marvels arrive sur Disney+ le 11 avril 2025.

11/04 The Marvels



Toutes les séries du 7 au 13 avril 2025

Au rayon des séries du 7 au 13 avril 2025, Disney+ prépare du très lourd avec le retour et la suite d'une série légendaire : Doctor Who. Le reboot avec Ncuti Gatwa, qui revient dès cette semaine, réserve des surprises avec l'arrivée de l'actrice Varada Sethu (Belin Chandra) et d'Alan Cumming dans le rôle de M. Ring-a-Ding pour un passage cartoonesque comme le montre la bande-annonce officielle.

« Le Docteur rencontre Belinda Chandra et entame une quête épique pour la ramener sur Terre. Mais une force mystérieuse les empêche de revenir et l'équipe du TARDIS, qui voyage dans le temps, doit faire face à de grands dangers, à des ennemis plus puissants et à des terreurs plus grandes que jamais ». La saison 2 de Doctor Who commencera le 12 avril 2025 à 9h00 avec la diffusion de l'épisode 1 sur Disney+. Avant cela, BBC Studios France, Disney+ et TF1 uniront leurs forces pour la série originale Ghosts : Fantômes en héritage.

9/04 Ghosts : Fantômes en Héritage

12/04 Doctor Who - saison 2 épisode 1



