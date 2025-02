Max garni son catalogue de films et séries pour ce début févier 2025, avec dans le lot, un programme qui a rencontré un joli succès critique auprès des spectateurs et de la presse. A cela s'ajoute une tonne de documentaire passionnants.

Le mois de février s’ouvre aussi sur Max, mais contrairement à Netflix, Prime Video et Disney+, il n’y a rien eu les deux premiers jours du mois. On s'attaque donc qu’à la semaine à venir dans cette liste des sorties. Au programme des prochains jours donc, deux films drastiquement différents et une tonne de séries documentaires, ainsi que plusieurs autres nouveautés.

Tous les films Max de la semaine du 3 au 9 février 2025

Cette semaine, il n’y aura que deux films sur Max. Le premier, Voyez comme on danse, est une comédie bien de chez nous réalisée et écrite par Michel Blanc. L’acteur français iconique pour son rôle dans Les Bronzés, nous a quittés en octobre 2024, mais son humour, persistera. Dans cette comédie, on suit une galerie de personnages tous plus attachants les uns que les autres, unis, bien malgré eux, par tout un tas d'histoires parfois improbables.

Changement de décor cette fois avec cet autre film à venir sur Max : Rescue Dawn. Porté par Christian Bales, le long métrage nous embarque pendant la guerre du Viêtnam où un pilote de chasse se retrouve fait prisonnier et enfermé au Laos. Le film a rencontré un très joli succès à sa sortie en 2006 et pourrait bien être la bonne surprise de cette semaine sur Max.

5/02 Voyez comme on danse

7/02 Rescue Dawn



Toutes les séries de la semaine du 3 au 9 février 2025

Côté séries il n’y a pas énormément de nouveautés. On notera l’arrivée de Common Side Effects, une série d’animation pour adulte ainsi que Le Monde de Barney, une autre série d’animation, mais pour les jeunes cette fois. Max accueille également les trois saisons de The Head, une série thriller qui se déroule dans la station de recherche Antarctique Polaris VI. Alors qu’une nouvelle équipe prend la relève après un hiver difficile, les nouveaux arrivants découvrent que les précédents résidents sont morts ou portés disparus. Un tueur rôde. The Head n'a peut-être pas fait autant de bruit que d'autres gros succès, elle n'en reste pas moins une série hyper appréciée et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui.

À cela s'ajoutent enfin pléthore de séries documentaires sous le signe d’affaires sordides et autres histoires de sectes et groupuscules extrémistes. Ce n’est pas hyper joyeux, mais les documentaires sont en tout cas captivants à en croire les retours. Voici le reste du programme de la semaine sur Max :