Le petit dernier des géants de la SVOD a enfin sa place à la table des leaders en France. La plateforme Max carbure depuis son arrivée dans l’hexagone et le mois d’août s’annonce chargé. Beaucoup de films, des œuvres cultes, des comédies et des blockbusters, mais aussi des séries en pagaille. Sans oublier bien évidemment, les J.O partout, tout le temps. Pour commencer le mois et affronter Netflix, Prime Video et Disney+, Max mise sur les J.O et les grands films. Les nouvelles séries quant à elles, n'arriveront qu'à partir de la semaine prochaine. Mais pas de panique, vos rendez-vous hebdomadaires seront bien à l'heure, votre épisode de House of the Dragon sera bien là à partir du 29 juillet.

Tous les films Max de la semaine du 29 juillet au 4 aout 2024

Oui, les J.O de Paris 2024 sont dispos sur Max. La plateforme permet de suivre toutes les compétitions grâce à Eurosport. Vous pouvez donc tout voir de A à Z et même rattraper votre retard comme bon vous semble en regardant en différé à tout instant. C’est pas beau ça ?

Si le sport vous épuise rien qu’en le regardant, Max a aussi pensé à vous. Plusieurs films rejoignent le catalogue dès le début du mois et ça commence très fort. Le thriller fou Split débarque avec James McAvoy (le Prof X de la dernière saga X-Men), qui nous livre une prestation de fou furieux, et Anya Taylor-Joy, la star de Furiosa et du Jeu de la Dame. À cela s’ajoutent deux films cultissimes. Du grand banditisme avec Les Affranchis, film durant lequel Ray Liotta nous fait une prestation de légende au point d’en devenir un mème. Vous avez tous en tête son fou rire et son costard blanc.

Second long métrage à voir absolument sur Max, Training Day, avec Denzel Washington et Ethan Hawke. Cette fois on passe de l’autre côté de la barrière et on suit des flics dans les quartiers les plus chauds de Los Angeles. Un excellent film à la réalisation quasi impeccable. A côté de ces deux grands films, vous pourrez retrouver de la comédie légère avec Sans Sarah, rien ne va et Thérapie de couples, deux films avec Kristen Bell, ou encore Le Goût des Merveilles avec Virginie Efira. Il y en aura pour tout le monde.