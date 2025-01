Outre le prochain Spider-Man, s’il y a bien un film très attendu par les fans de Marvel et qui fait beaucoup parler, c’est évidemment le prochain Avengers 5 : Doomsday. Bien que les informations à son sujet soient encore peu nombreuses, il semblerait qu’un personnage emblématique soit de la partie.

Des indices qui en disent long pour le prochain Avengers 5

Charlie Cox, l’acteur emblématique derrière le personnage de Daredevil, fait à nouveau parler de lui. Il s’entraîne visiblement intensément pour reprendre son rôle dans le prochain film du MCU, Avengers : Doomsday. Cette nouvelle, bien que non confirmée officiellement par Marvel Studios, fait déjà monter l’excitation chez les fans. Entre entraînements physiques et une série solo à venir, Daredevil semble prêt à s’imposer dans les grandes intrigues de l’univers Marvel.

Tout est parti d’une publication du compte Instagram de DFRNT Health and Fitness, la salle de sport où Charlie Cox s’entraîne régulièrement. Le message indiquait clairement que l’acteur se préparait pour son rôle dans le prochain film Avengers. Bien que cette information ait rapidement été supprimée, elle avait déjà enflammé les réseaux sociaux. Les fans, toujours attentifs, n’ont pas manqué de spéculer sur le retour du célèbre justicier aveugle.

Le retour de Charlie Cox en Daredevil n’est pas une surprise totale. Depuis l’annulation de la série Netflix, il a déjà fait plusieurs apparitions remarquées dans le MCU. On a notamment pu le voir dans Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law et Echo. Ces passages, bien que courts, ont ravivé l’amour des fans pour le personnage. Ils attendent désormais de le voir jouer un rôle plus central dans l’univers Marvel.

Une préparation bien orchestrée

L’intensité de l’entraînement de Cox coïncide avec un autre projet important : la série Daredevil: Born Again, attendue sur Disney+ en mars 2025. Cette série se penchera sur la vie de Matt Murdock, plusieurs années après les événements de la série Netflix. Elle promet d’explorer de nouveaux aspects du personnage, tout en le préparant à des enjeux encore plus importants.

Ce timing soulève une question intéressante. Born Again pourrait bien être une étape clé avant une apparition marquante de Daredevil dans Avengers : Doomsday. La série servirait ainsi à reconnecter les fans avec Matt Murdock, avant de l’introduire dans un contexte plus vaste et multiversel.

Source : DFRNT