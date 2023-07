À n'en pas douter Deadpool 3 suscite bien des débats chez les fans de Marvel. Et ce nouvel indice ne risque pas de calmer le jeu puisqu'il ne fait que brouiller encore un peu plus les pistes.

Au sein des films Marvel à venir, Deadpool 3 est celui qui fait poser le plus de questions. Notamment, comment le long métrage va t'il justifier le retour du Wolverine de Hugh Jackman après sa mort dans Logan ? Même si on se doute que le multiverse va servir d'alibi à tout faire, les questions sont très nombreuses. Et ces récentes photos de tournage révèlent un ensemble de nouvelle questions. Explications.

Deadpool 3 embrouille les pistes

Le média anglais Mirror a publié une série de clichés de tournage de Deadpool 3. En effet l'acteur Ryan Reynolds a été repéré au Royaume-Unis pour tourner plusieurs scènes. Evidemment si c'est une bonne occasion pour revoir l'emblématique costume rouge et noir du personnage, on peut aussi y voir une voiture accidenté avec à son bord ce qui semble être un enfant portant un masque de... Magneto. C'est du moins la supputation de certains fans sur les réseaux sociaux pendant que d'autres expliquent qu'il pourrait s'agir du masque de Deadpool mais sans la partie qui couvre les yeux. Quoi qu'il en soit la présence de cet enfant fait débat. De qui s'agit t-il ? Pourrait t-il s'agir de Wade Wilson lui même quand il était jeune ? Ce qui pourrait expliquer une réalité alternative dans laquelle il se retrouve à la fois avec son double mais aussi avec Wolverine qui pour mémoire possède grâce à son facteur de guérison un vieillissement beaucoup plus lent. Fait intéressant, on peut signaler aussi la présence de l'acteur Owen Wilson en ce moment en Angleterre, où se déroule justement le tournage de Deadpool 3. Dans le MCU l'acteur incarne Mobius dans la série Loki, soit un agent chargé de veiller sur le multiverse.

Une photo qui fait débat @Mirror

Ce que l'on sait du film

Outre le retour de Wolverine pour la toute première fois dans le MCU, ce Deadpool 3 devrait être l'occasion aussi de revoir les actrices Brianna Hildebrand et Shioli Kutsuna. Respectivement Hildebrand incarne la jeune Negasonic Teenage Warhead, une mutante qui étudie au sein de l'école de Charles Xavier et Kutsuna interprète le personnage de Yukio. Pour le reste on se doute de la présence du Multiverse et il se pourrait aussi que le personnage de Gambit qui est joué par Channing Tatum fasse une appariation via un caméo. Pour rappel, le personnage avait eu un temps un projet de film en préparation avant que celui-ci ne soit annulé. Le film Deadpool 3 est prévu pour le 1er mai 2024.