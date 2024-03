La situation chez Marvel n'est pas au beau fixe après des années de succès incontestable. Un triomphe qui a commencé à se dessiner avec Iron Man en 2008, et qui a pris du plomb dans l'aile avec les dernières productions. Avec The Marvels, sorti le 8 novembre 2023, l'écurie a même réalisé le plus gros flop de l'histoire du MCU. La maison des super-héros tente par-dessus tout de maintenir le cap, mais les remous en interne n'aident pas, même si une feuille de route a déjà été dressée pour les phases 5 & 6. Un planning qui est peut-être encore fragile...

Un gros film Marvel définitivement laissé à l'abandon ?

Le MCU va t-il réussir à retrouver de son éclat ? L'avenir nous le dira, mais Deadpool 3 est un candidat sérieux pour offrir un nouveau succès à Marvel Studios et Disney. L'année prochaine, d'autres longs-métrages sont aussi attendus comme Captain America 4, Thunderbolts, Blade ou encore Les 4 Fantastiques. Ca, ce sont les projets à court terme pour la phase 5. La phase 6 sera quant à elle rythmée par les deux nouveaux films Avengers, mais d'après une rumeur, ce ne serait pas tout.

Selon Daniel Richtman, en coulisses, Marvel aurait validé Doctor Strange 3, Black Panther 3, Thor 5 et... Les Éternels 2. Une information qui remonte à l'année dernière, au mois de novembre 2023, et qui ne serait plus tout à fait à jour. D'après l'homme Les Éternels 2 n'est plus du tout au développement. Pour rappel, du côté de Marvel Studios, cette suite n'a jamais été officialisée et ne figure d'ailleurs à aucun moment dans le line-up 2025-2026. Et si l'on en croit la rumeur lancée par Daniel Richtman, ce film n'apparaîtra donc jamais sur l'agenda des sorties. Vraie information ou spéculation ? La fiabilité de l'homme n'est pas totale, donc les pincettes sont de rigueur.

Jean Neige qui est totalement perdu sur cette histoire d'Éternels 2. Image d'Éternels (via CinéSérie).

Les Éternels 2 déjà annulé ?

Mais admettons qu'il dise vrai. Une annulation d'Eternals 2 serait t-elle crédible ? Oui. Le premier long-métrage, qui met en scène des super-héros moins connus du grand public, est plutôt à ranger dans la catégorie des échecs. Au box-office mondial, il n'a récolté que 401 millions de dollars, pour un budget minimum de 200 millions de dollars. Ensuite, il a aussi sous-performé au niveau des critiques. Pour la presse, c'est bien un flop avec un score Rotten Tomatoes de 47%. C'est mieux vis-à-vis du spectateurs avec 77%, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. Marvel a donc peut-être préféré jouer la prudence plutôt que de se brûler une nouvelle fois.