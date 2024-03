Deadpool 3 est certainement le film Marvel le plus attendu à l'heure actuelle et les promesses sont nombreuses. D'autant plus lorsque les acteurs eux-mêmes commencent à faire de gros teasings.

Que ce soit grâce à la bonne qualité des deux premiers films, son humour ou encore son casting, Deadpool 3 est indubitablement un film très attendu par tous. C'est bien simple, même Bob Iger, patron de Disney, a expliqué que le projet serait parmi les meilleurs de ces dernières années. Le travail réalisé semble avoir été colossal et les attentes sont tout simplement gigantesques chez les fans. Même ceux qui n'aiment pas spécialement Marvel commencent à attendre le long métrage. Et cela ne risque pas de changer.

Deadpool 3 tease du lourd

Deadpool 3 promet de grandes surprises et une pléthore de caméos inattendus, selon Karan Soni, l'acteur qui incarne le chauffeur de taxi Dopinder dans la franchise. Dans une récente interview avec Variety, il a laissé entendre que de nombreuses personnalités ont fait le déplacement jusqu'à Londres pour participer au tournage du film. Il y a donc encore beaucoup de secrets.

Le film est déjà attendu pour ses nombreuses apparitions confirmées, notamment celle de Hugh Jackman reprenant son rôle légendaire de Wolverine et de Jennifer Garner dans le rôle d'Elektra, qu'on n'avait plus vue depuis le film Daredevil de 2003. D'autres personnages du MCU, comme l'agent Paradox de la TVA, interprété par Matthew Macfadyen, joueront également un rôle clé dans l'intrigue de Deadpool 3. La bande-annonce a laissé entrevoir des scènes de voyage dans le temps, rappelant des moments clés de l'univers Marvel, comme Avengers: Age of Ultron. Emma Corrin incarnera le rôle de Cassandra Nova, la jumelle maléfique de Charles Xavier. Et visiblement d'autres personnages seraient prévus.

Une autre apparition ?

Hélas, dans une récente révélation qui surprendra les fans de la saga X-Men, Vinnie Jones a confirmé qu'il ne reprendra pas son rôle emblématique de Juggernaut dans le très attendu Deadpool 3. L'acteur britannique, célèbre pour son interprétation du mutant dans X-Men : The Last Stand, a exprimé les raisons personnelles et professionnelles qui l'ont conduit à refuser l'offre. On peut donc rayer un nom de plus dans la liste des possibles apparitions. Il est intéressant de noter que le personnage de Juggernaut a fait une apparition remarquée dans Deadpool 2, bien que sous une forme différente, puisque le personnage était doublé par Ryan Reynolds lui-même.

