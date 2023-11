L'univers Marvel est en constante évolution, et il semblerait que quatre suites de films Marvel existants soient en préparation, une nouvelle qui divise les fans.

Marvel veut frapper fort

Marvel Studios a connu une année plutôt tumultueuse. Leur dernière sortie, The Marvels, n'a pas rencontré le succès escompté, et les développements en cours laissent l'avenir incertain. Jonathan Majors, interprète de Kang le Conquérant, continue d'apparaître dans la saison 2 de Loki, mais son avenir semble très largement compromis.

Selon Daniel Richtman, leaker et informateur bien connu, Marvel se prépare à lancer quatre nouvelles suites dans le MCU : Eternals 2, Doctor Strange 3, Black Panther 3 et Thor 5. Bien que ces titres n'aient pas encore été officiellement confirmés par Marvel, il y a des indications que Doctor Strange 3 est déjà en route. À la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Clea (jouée par Charlize Theron) apparaît dans une scène post-générique, annonçant clairement la suite pour Doctor Strange.

De nombreux projets

Actuellement, ces films restent à l'état de rumeurs, mais certains éléments sont déjà connus des fans. Taika Waititi, le réalisateur de Thor: Love and Thunder, a officiellement annoncé qu'il ne reviendrait pas pour Thor 5. Le casting d'Eternals semble également incertain quant à une suite, avec Kumail Nanjiani exprimant ses doutes en 2022.

En revanche, Black Panther 3 semble plus probable. Letitia Wright a déclaré à Variety plus tôt cette année que le film était déjà en préparation. C'est donc une certitude. Les réactions des fans face à ces annonces sont partagées. Certains critiquent la stratégie de Disney, la jugeant plus axée sur la quantité que sur la qualité. Et cela malgré les annonces de Kevin Feige sur le changement de paradigme. D'autres, en revanche, se montrent enthousiastes à l'idée de retrouver leurs personnages préférés dans de nouvelles aventures. C'est véritablement quitte ou double en termes de réussite. Un coup de poker qui pourrait déterminer l'avenir des studios Marvel.

En plus de ces suites, un projet de long-métrage sur la Sorcière Rouge serait également en chantier, avec Jac Schaeffer à la fois au scénario et à la réalisation. Il s'agit de la scénariste de WandaVision, ce qui laisse présager un avenir brillant pour le MCU. Reste à voir si les productions Marvel sauront saisir cette opportunité. Il n'y a plus vraiment le droit à l'erreur avec les derniers films... Surtout que les projets en route concernent des personnages cultes.