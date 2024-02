Ce n'est pas la meilleure période pour Marvel qui voit ses projets échouer les uns après les autres et ses plans changer constamment. Et à l'heure d'écrire ces lignes, différents films de la prochaine phase sont malmenés. Des longs-métrages qui ont perdu leur réalisateur, scénariste, des acteurs, voir un peu tout cela à la fois. Oui, ce n'est pas rassurant, en particulier après les derniers flops cinématographiques comme The Marvels. Mais il y a enfin une lueur d'espoir dans tout ce chaos. Jusqu'au futur retournement de situation ?

Marvel avance la sortie de Thunderbolts, son Suicide Squad

Marvel a beau partir dans tous les sens, les plans globaux liées aux phases tiennent toujours. Ce qui risque de changer éventuellement, ce sont les dates de sortie. À part pour Deadpool 3 qui devrait bien sortir le 24 juillet 2024 en France, et le 26 juillet aux États-Unis. Il y a également du neuf pour Thunderbolts, le « Suicide Squad du MCU ». Et pour une fois, ce n'est pas une information qui va décevoir. Au contraire même.

Après l'annonce du casting des 4 Fantastiques, Marvel fait savoir que la sortie de Thunderbolts a été avancée. Le film n'est plus prévu pour le 25 juillet 2025 aux US, mais pour le 2 mai 2025. D'habitude, on est plus habitué aux retards en pagaille, surtout ces derniers temps. Cette décision a visiblement un lien avec les 4 Fantastiques puis que long-métrage hérite de l'ancienne date de sortie de Thunderbolts. Deux projets qui devront faire forte impression, puisqu'ils seront en charge d'ouvrir la phase 6 du MCU. Blade, Avengers 5 The Kang Dynasty et Avengers 6 Secret Wars devraient suivre, mais étant donné les nombreux soucis pour les deux premiers films Marvel, on va éviter de tirer des plans sur la comète. Mais ça arrive, c'est déjà ça, non ?

C'est une excellente nouvelle en tout cas, qui témoigne d'un minimum de confiance dans le projet et son avancement, surtout après les récentes déconvenues. Steven Yeun (Sentry) et Geraldine Viswanathan (rôle inconnu) ont dû abandonner le long-métrage pour des raisons d'agenda. Avec les retards pris par Marvel, en raison de la grève à Hollywood et des déboires internes, l'acteur et l'actrice n'ont manifestement pas eu le choix. Mais c'est quoi Thunderbolts ? C'est pour ainsi dire l'équivalent du Suicide Squad de DC. Une réunion d'anti-héros qui vont accepter de remplir diverses missions, comme de vrais super-héros gentils.