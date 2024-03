La très prometteuse série X-Men 97 se retrouve pour ainsi dire presque orpheline. Sans sommation, du moins selon le rapport de The Hollywood Reporter, Disney/Marvel a en effet décidé de montrer la porte au scénariste et producteur de ce projet phare.

Le X-Men 97 de Marvel devra faire sans son scénariste-producteur originel

En décembre dernier, Disney+ et Marvel Studios faisaient une annonce surprise qui a particulièrement excité les fans. X-Men 97, une série d'animation remettant en scène notre académie de mutants préférés, a été officialisée. À la barre de ce projet prometteur, nous avions Beau DeMayo. L'homme avait rejoint le géant américain en 2021 en tant que scénariste. Sa plume a depuis été bien employée, notamment sur Moon Knight et Blade.

Son dernier projet en date, avec cette fois la double casquette de scénariste et de producteur, c'était donc X-Men 97. Une franchise qui lui tenait apparemment beaucoup à cœur et ayant une place très particulière dans sa vie. Seulement voilà, la diffusion du premier épisode en avant-première à Hollywood le 13 mars et le 20 mars sur Disney+ se fera sans lui. Sans crier gare, le géant américain a en effet décidé de s'en séparer. Les accès de Beau DeMayo à sa boîte e-mail professionnelle ont été révoqués séance tenante la semaine dernière. De même, le staff a été informé sans plus de précisions que l'homme ne faisait plus partie du projet. Ni le principal concerné ni Disney n'ont visiblement accepté de commenter ce plot twist.

Une décision choc qui fait polémique

Cette décision extrêmement abrupte de la part de Marvel a forcément suscité l'incompréhension. Du jour au lendemain, toute trace de l'affiliation du scénariste au géant américain a comme été rayée de la carte. L'homme n'avait pourtant, aux dernières nouvelles, aucune casserole compromettante à son nom. Au contraire, il semblait s'être montré prolifique dans son travail et permettait d'accrocher une certaine audience des spectateurs de Disney.

Pour la petite histoire, Beau DeMayo est un membre actif du mouvement LGBTQ. D'origine afro-américaine, il a été élevé par des parents blancs avec une sœur adoptive coréenne. Les mutants de X-Men imaginés par Stan Lee, luttant pour être acceptés dans une société qui les honnit a donc dans sa jeunesse été une immense source d'inspiration. Son amour pour X-Men 97 ne faisant ainsi aucun doute. D'autant que le projet fait directement suite à l'iconique série animée diffusée entre 1992 et 1997. Pour ne rien gâcher, des comédiens de doublage de l'œuvre originale ont rempilé pour cette suite.

La série dont le premier épisode est attendu la semaine prochaine coche donc toutes les cases pour être extrêmement prometteuse. La suite pourrait cependant donner d'autres sons de cloche, sans un scénariste aussi investi dans la fascinante histoire des X-Men.