Deadpool 3, qui veut élever la franchise à un autre niveau, aura un argument de poids pour faire déplacer les spectateurs en salles : la présence de Wolverine joué par son acteur fétiche.

Wolverine sera bien de retour dans le MCU et rejoindra Ryan Reynolds dans Deadpool 3. Une annonce qui n'est pas passée inaperçue puisqu'elle a été orchestrée par le duo.

Dans une vidéo face caméra, Ryan Reynolds exprime sa déception de ne pas avoir assisté au D23 Expo 2022 - la convention de fans Disney - et surtout annonce avec humour le retour de Hugh Jackman en Wolverine.

Salut tout le monde,

Nous sommes extrêmement tristes d'avoir raté la D23, mais nous travaillons d'arrache-pied sur le prochain film Deadpool depuis un bon bout de temps maintenant. J'ai dû vraiment fouiller mon âme pour celui-ci. Sa première apparition dans le MCU doit évidemment être spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage, lui trouver une nouvelle profondeur, une motivation, un sens. Chaque Deadpool doit se démarquer. Cela a été un incroyable défi et m'a forcé à chercher au fond de moi. Et je... je n'ai rien. C'est le vide complet et c'est terrifiant. Mais nous avons eu une idée.

Hey, Hugh, tu veux jouer Wolverine une fois de plus ? Oui, ok Ryan.