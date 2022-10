She Hulk est une série qui partage les fans de Marvel. Beaucoup sont ceux qui critiquent le ton très léger du personnage et du scénario. Avec l'apparition de Daredevil dans le show, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur le traitement du super-héros qui avait eu le droit à une très belle adaptation pour le compte de Netflix. En fait, ce sont surtout les fans de la série Netflix qui avaient des appréhensions, à juste titre, étant donné la qualité narrative de celle-ci et sa réalisation plus que qualitative.

Daredevil Made in Disney (attention spoilers)

Attention spoilers : L'épisode 8 de She Hulk est donc l'opportunité de revoir enfin Daredevil en costume dans le MCU et non plus simplement Matt Murdock comme dans le film Spider-Man : No Way Home. Eh bien beaucoup de fans comparant favorablement la version de Disney à celle de Netflix. Certains voient même une forme d'hommage dans sa représentation de la version sur Disney+.

Nous avons eu droit à un Matt Murdock au cœur léger et précis, qui a guéri de ses luttes dans la série Netflix, ils lui ont donné une scène de couloir géniale. Le meilleur épisode de Marvel TV à ce jour.

On a vraiment pu voir Daredevil dans le MCU ! En tant que fan de longue date du personnage et de la série, je ne peux pas vous dire à quel point c'était merveilleux de revoir Charlie Cox sur mon écran.? Et c'était un autre excellent épisode de She-Hulk ! J'ai hâte de voir le final la semaine prochaine !

Daredevil était incroyable et semblait tout droit sorti de la série Netflix mais les réactions de demain sur Twitter donneront l'impression que cet épisode était du même acabit que le dernier Thor.

CET ÉPISODE ÉTAIT TOUT CE DONT J'AVAIS BESOIN ET PLUS ENCORE. Je parle en tant que fan de Daredevil et de Hulk. Je dois en voir plus ?.

En fait, ils ont vraiment fait un travail incroyable avec ses scènes de combat. Celle avec l'éclair bleu ? Pendant une seconde, j'ai eu l'impression de regarder la série Netflix.

Bref, comme vous voyez c'est plutôt très positif. Evidemment certains ont eu du mal avec cette version Disney mais cela semble visiblement être une minorité. Notamment en cause une scène intime entre lui et un autre personnage. Difficile d'en dire plus sans rentrer dans le spoil agressif.

Et vous, que pensez-vous de la vision de Disney sur le personnage de Daredevil ?