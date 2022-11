Alors que Nolan et Spielberg pourraient produire des films DC Comics, l'acteur Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) tease un énorme projet. Un rêve pour lui qui va se réaliser grâce aux nouveaux dirigeants.

Jason Momoa de retour pour un film DC Comics après Aquaman 2 ? Oui, et l'avenir s'annonce d'ailleurs radieux à en croire l'acteur.

Jason Momoa va tourner le projet DC Comics de ses rêves

Warner a-t-il enfin pris conscience du potentiel des films DC Comics au point de dépenser sans compter ? Les nouvelles et rumeurs n'ont en tout cas jamais été aussi bonnes. Rien que ce matin, nous avons pris que Nolan et Spielberg pourraient rejoindre l'écurie et développer un ou plusieurs projet(s).

Lors de la promotion de son prochain long-métrage Netflix Slumberland, l'acteur Jason Momoa (Aquaman, Khal Drogo dans Game of Thrones) n'a pas caché son enthousiasme sur la possible résurrection du DCU.

L'arrivée de Peter Safran et M. Gunn à la barre de DC me rend très heureux… Il y a beaucoup de choses cools qui vont arriver avec eux. D'ailleurs, l'un de mes rêves se réalisera grâce à eux. Alors restez à l'écoute !

De quoi peut-il s'agir ? Pour le contexte, il a formulé cette formule après que le journaliste l'ait cuisiné sur un potentiel retour de la Justice League à l'écran, maintenant que le retour d'Henry Cavill en Superman a été officialisé. Dans un post Instagram, Jason Momoa dit qu'il est évidemment tenu au secret, mais selon lui, le projet DC Comics qui est en développement est ce dont il a rêvé.