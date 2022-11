Les super-héros fêtent aussi Noël et Les Gardiens de la Galaxie n'y échapperont pas avec un long-métrage inédit.

En attendant le troisième volet, les super-héros reviendront le 25 novembre prochain sur le petit écran dans Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses fêtes. Un téléfilm uniquement accessible depuis la plateforme Disney+.

Réalisé par James Gunn lui-même, ce long-métrage réunira la bande habituelle qui auront une mission bien spéciale à accomplir. Trouver le cadeau de Noël pour Peter Quill alias Star-Lord en se rendant sur Terre. Drax accompagné de Mantis semblent avoir mis la main sur la perle rare dans la bande-annonce.

Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel (la voix de Groot dans la version originale) et Bradley Cooper (la voix de Rocket Racoon dans la version originale), Sean Gunn, le groupe de country Old 97’s, Michael Rooker et Kevin Bacon sont au générique de ce nouveau moyen-métrage écrit et réalisé par James Gunn dans lequel les Gardiens, missionnés pour rendre inoubliable le Noël de Peter Quill, se rendent sur Terre à la recherche du cadeau idéal.