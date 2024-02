Qu'attendre des nouveautés LEGO de mars 2024 ? Voici un récap des prochaines sorties avec des licences cultissimes (encore) et de très beaux sets qui vont en faire craquer plus d'un(e).

Comme chaque mois, et à la manière des nouveautés Netflix par exemple, on fait un point sur les grosses sorties LEGO des prochains jours. Et désolé de vous l'annoncer d'emblée, mais ça s'annonce toujours aussi difficile pour le portefeuille. La firme danoise a décidé de frapper fort, très fort, en ramenant certaines des franchises les plus cultes qui existent. Après Sonic, Spider-Man, Marvel ou Mickey Mouse, Star Wars, Harry Potter, des licences Disney et une saga emblématique Nintendo reviennent avec des constructions pour lesquelles ce sera délicat de résister.

Notre sélection des sets LEGO de mars 2024

Comment faire mieux que le set LEGO Dune ? Il faut dire que pour les fans du roman de Frank Herbert, ou ceux de la saga cinématographique de Denis Villeneuve, c'est une très belle pièce. Un ensemble très détaillé, vivant avec des parties qui bougent comme les ailes repliables et battantes, mais également massif. L'avion légendaire de la Maison Atréides mesure tout de même 23 cm (hauteur), 57 cm (longueur) et 79 cm (largeur). Si vous avez la place, et les fonds, c'est l'un des incontournables de ce début d'année. Mais ce set était en quelque sorte le calme avant la tempête.

Car pour le mois de mars 2024, LEGO ne fait vraiment pas semblant. D'ici la semaine prochaine, vendredi 1er mars, la société spécialisée dans les petites briques colorées a encore du très lourd en stock. En tout et pour tout, plus d'une dizaines de constructions n'attendent que vous. Comme d'habitude, on vous propose une sélection, puis une liste des autres nouveautés.

77050 Animal Crossing Boutique Nook et maison de Rosie

LEGO n'a pas pu résister à l'univers enchanteur et très coloré d'Animal Crossing et prévoit trois sets, dont la Boutique de Tom Nook et la maison de Rosie. Les fans de la saga vidéoludique y trouveront plein d'éléments familiers que ce soit chez le vendeur Nook ou chez Rosie. Ca ne vaut pas un bon gros Bowser, mais ça reste chouette pour les amateurs.

Date sortie : 1er mars 2024

Référence : 77050

Dimensions : plus de 15 cm de haut | 39 cm de large | 14 cm de profondeur

Nombre de pièces : 535

Nombre de mini-figurines : 2

Prix : 74,99€

43242 Disney La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains

Qui ne connaît pas le film d'animation Disney Blanche-Neige et des Sept Nains ? Peu de monde. C'est probablement l'oeuvre la plus culte de la firme aux grandes oreilles. Mais celle-ci veut dépoussiérer son mythe avec un set vraiment magnifique pour les fans. Et il est très généreux avec 16 minifgurines, dont Blanche-Neige et les 7 nains évidemment, mais aussi la méchante reine et des animaux. Si vous vous posez la question, on peut bien voir l'intérieur en ouvrant le toit par exemple.

Date sortie : 1er mars 2024

Référence : 43242

Dimensions : plus de 20 cm de haut | 35 cm de large | 20 cm de profondeur

Nombre de pièces : 2 228

Nombre de mini-figurines : 16

Prix : 219,99€

75379 R2-D2

LEGO a déjà sorti un sublime RD-D2, qui va devenir de plus en plus difficile à trouver, mais un nouveau à l'échelle réduite débarque. Des concessions ont évidemment été faites, mais ce modèle inédit contient quand même équipé d'une tête rotative à 360°, d'une troisième jambe (non rétractable), d'un périscope et d'outils amovibles. La boîte contient aussi une plaque descriptive avec un mini R2-D2 et une miniature Dark Malak 25ème anniversaire.

Date sortie : 1er mars 2024

Référence : 75379

Dimensions : plus de 24 cm de haut | 16 cm de large | 11 cm de profondeur

Nombre de pièces : 1 050

Nombre de mini-figurines : 2

Prix : 99,99€

76429 Harry Potter Le Choixpeau magique qui parle

La magie de Poudlard s'invite dans les prochaines sorties LEGO de mars 2024 avec un set unique et interactif. Il s'agit d'une réplique du chapeau parlant... qui peut réellement émettre des sons, 31 aléatoires, et qui peut même être porté. Bon, certes, juste le temps d'une photo. Une fois que c'est fait, le Choixpeau magique peut être exposé sur son présentoir décoré des blasons des maisons Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. En bonus, une minifigurine d'Harry Potter avec l'accessoire sur sa tête.

Date sortie : 1er mars 2024

Référence : 76429

Dimensions : plus de 24 cm de haut | 19 cm de diamètre

Nombre de pièces : 561

Nombre de mini-figurines : 1

Prix : 99,99€

75375 LEGO Faucon Millenium

Vous n'avez pas 849,99€ ou 169,99€ à dépenser dans un Faucon Millenium ? Surprise ! À la manière du RD-D2 modèle réduit, le vaisseau légendaire d'Han Solo et Chewbacca a fait une cure d'amincissement. Malgré sa taille, il tente de conserver des détails comme la source lumineuse à l'arrière et dispose d'un support avec une brique LEGO Star Wars spéciale 25e anniversaire.

Date sortie : 1er mars 2024

Référence : 75375

Dimensions : plus de 13 cm de haut | 24 cm de long | 19 cm de large

Nombre de pièces : 921

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 84,99€

76428 Harry Potter La cabane de Hagrid : une visite inattendue

Harry Potter est tout aussi gâté que Star Wars avec une deuxième construction vraiment sympa qui représente la maison de la bonne patte d'Hagrid. Un ensemble accompagné de minifigurines d'Hermione Granger, de Ron Weasley, Rubeus Hagrid, Drago Malefoy et du sorcier star de la licence. Il y a également deux portraits de Poudlard à accrocher dans la cabane, mais pour les collectionneurs, sachez qu'il en existe 14.

Date sortie : 1er mars 2024

Référence : 76428

Dimensions : plus de 17 cm de haut | 19 cm de large| 15 cm de profondeur

Nombre de pièces : 896

Nombre de mini-figurines : 5

Prix : 74,99€

Toutes les nouveautés LEGO de mars 2024

Voilà pour notre sélection LEGO de mars 2024, mais ce n'est pas fini. D'autres sets Spider-Man, Star Wars, Harry Potter ou Disney sont attendus. On vous offre donc une vue d'ensemble des prochaines constructions de l'univers geek disponibles pour la plupart le 1er mars 2024.