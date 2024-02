À l'image des nouveautés SVOD (Netflix, Prime Video, Disney+), on s'intéresse aux sorties LEGO de février 2024. Le mois dernier a dû faire mal, très mal au portefeuille aux adeptes de briques puisque plus d'une dizaine de sets ont été mis sur le marché. Alors oui, ce n'était pas les plus chers qu'on ait vu jusqu'à maintenant, mais en prenant plusieurs, la facture pouvait s'envoler sans même s'en apercevoir. Sonic, Marvel, Jurassic Park, Star Wars ou Minecraft, les licences cultes ne manquaient pas, en plus des ensembles plus traditionnels. Et malgré une sélection plus restreinte, il y a du très lourd avec une construction hyper attendue en février 2024

Notre sélection des sets LEGO de février 2024

LEGO a su viser juste en ce début d'année avec une série de sets abordables, mais néanmoins très réussis pour certains. Si le X-jet des X-Men a déçu certains amateurs de briques et fans de la saga Marvel, d'autres ont été ravis avec le Masque de Spider-Man ou encore le crâne du T-Rex Jurassic World qui étaient tous très chouettes et facilement exposables. Et d'ailleurs, ces nouveautés de février 2024 font justement la part belle aux petites constructions, même s'il y a deux beaux morceaux, dont le set LEGO Dune annoncé l'année dernière. Le second sera un peu spécial étant donné qu'il s'adressera aux amateurs des créations « dans l'esprit » de la gamme Architecture, et représente un mobilier urbain connu dans le monde entier. C'est anglais, c'est rouge et c'était un peu l'ancêtre du téléphone portable dans l'ancien temps.

10327 Dune Atreides Royal Ornithopter

La sortie de Dune 2, l'un des films les plus attendus de l'année, aura enfin lieu le 28 février prochain. De quoi soulager les fans impatients de voir la suite du long-métrage de Denis Villeneuve (Blade Runner 2049). Et la firme danoise veut surfer sur la hype avec un set LEGO Dune Atreides Royal Ornithopter 10327. Une reproduction de l'aéronef de la Maison Atréisdes avec ses ailes repliables et battantes, son train d'atterrissage dépliable et son cockpit qui peut s'ouvrir. Le nombre de mini-figurines est également très généreux et Vladimir Harkonnen est même de la fête. L'ensemble incontournable du mois.

Date sortie : 1er février 2024

Dimensions : 23 cm de haut / 57 cm de long / 79 cm de large

Nombre de pièces : 1369

Nombre de mini-figurines : 8

Référence : 10327

Prix : 164,99€

40672 Sonic the Hedgehog : Knuckles et Shadow BrickHeadz

Sonic est encore à l'honneur avec une construction qui va peut-être faire moins l'unanimité, puisqu'elle s'apparente à une Pop. Cette fois, ce n'est pas autour du hérisson bleu, mais de ses alliés/ennemis Knuckles et Shadow. L'anthropomorphe noir, rouge et blanc qu'on reverra dans Sonic X Shadow Generations. C'est une BrickHeadz, donc ne cherchez pas de mini-figurine.

Date sortie : 1er février 2024

Dimensions : 9 et 8 cm de haut

Nombre de pièces : 298

Référence : 40672

Prix : 19,99€

40671 Groot en pot BrickHeadz

Toujours dans la gamme BrickHeadz, on demande le très attachant Groot des Gardiens de la Galaxie. Ce n'est pas la version adulte comme vous pouvez le constater, mais plutôt la déclinaison bébé. Un produit qui profite de la récente saison de la série Disney+ Je s'appelle Groot.

Date sortie : 1er février 2024

Dimensions : plus de 9 cm de haut

Nombre de pièces : 113

Référence : 40671

Prix : 9,99€

40670 BrickHeadz Iron-Spider BrickHeadz

Après l'arbre qui parle, l'univers Marvel s'offre une autre BrickHeadz mais Spider-Man et plus précisément Iron-Spider. La tenue exosquelette que Peter Parker enfile notamment dans Avengers Infinity War. Contrairement à Knuckles et Shadow qui sont des ensembles figés, cet Iron-Spider dispose de pattes arrières mobiles.

Date sortie : 1er février 2024

Dimensions : plus de 8 cm de haut

Nombre de pièces : 91

Référence : 40670

Prix : 9,99€

21347 LEGO Ideas Cabine téléphonique londonienne

La panoplie Ideas permet à des fans de concevoir le set de leurs rêves, et de le soumettre à la firme danoise. Et si la popularité est là, une commercialisation est alors possible. Pour ce mois-ci, direction Londres avec la mythique Cabine téléphonique londonienne rouge qui pourra s'accorder avec des constructions Architecture par exemple. « Cette cabine téléphonique londonienne détaillée inclut un téléphone rétro ou un téléphone style années 90, ainsi qu’une brique lumineuse qui s’active d’une pression sur le toit » (via le site officiel).

Date sortie : 1er février 2024

Dimensions : plus de 31 cm de haut / 19 cm de large / 15 cm de profondeur

Nombre de pièces : 1460

Référence : 21347

Prix : 114,99€

Toutes les nouveautés LEGO de février 2024

Si les LEGO BrickHeadz vous plaisent, et que vous aimez les personnages Disney, Stitch et Mickey Mouse sont de ces sorties de février 2024. Des nouveautés complétées par deux set Icons dont l'Arbre généalogique, qui vous laissera accrocher des petites photos de famille. Original.