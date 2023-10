Il n'y avait que peu de place au doute, mais des sets LEGO Animal Crossing sortiront au premier trimestre 2024. Et comme prévu également, les tarifs sont abordables. Mais en contrepartie, les constructions ne sont pas énormes et les fans sont partagés. En France, l'accueil est un peu tiède, mais à l'étranger, c'est déjà bien plus chaud. Bon nombre de fans trouvent cela absolument magnifique et sont même prêts à prendre tout ce qui va sortir dans les prochains mois.

Nintendo révèle les sets LEGO Animal Crossing

Que de (faux) suspens pour la révélation des différents sets LEGO Animal Crossing, puisqu'un leak avait dévoilé la surprise avant l'heure. Une fuite dont les détails étaient exacts mais encore incomplets. Cette fois, on sait tout de cette nouvelle collaboration entre la firme danoise et le constructeur japonais.

La saga culte de Nintendo, Animal Crosssing, va être traitée comme une reine avec cinq sets, tous disponibles à partir du 1er mars 2024. Les prix varient de 14,99€ pour la construction la plus modeste, à 74,99 euros pour la plus fournie - soit le tarif de la magnifique maquette LEGO Mario Piranha. Contrairement à la NES ou à Bowser, nous sommes donc sur des petites pièces qui sont finalement dans la lignée des précédentes à l'effigie du plombier moustachu.

Dès l'année prochaine, les fans d'Animal Crossing New Horizons vont pouvoir recréer le « Goûter d’anniversaire de Lico »; les « Activités de plein air de Clara », l'« Excursion maritime d'Amiral », « Marie en visite », et la « Boutique Nook et maison de Rosie » qui évidemment, sera le set le plus cher. Une politique tarifaire qui sied à merveille au personnage. En termes de briques, on oscille entre 170 et 535 pièces. Des constructions rapides donc et qui ne prennent pas énormément de place, sauf si vous achetez la totale et que vous êtes déjà en galère d'espace à cause d'autres sets en votre possession.

Crédits : LEGO.

Les sets LEGO Animal Crossing seront disponibles le 1er mars 2024 et arriveront par conséquent tous en même temps. Ci-dessous, la liste complète des constructions avec le nombre de briques et les divers prix déjà affichés sur la boutique LEGO.

Goûter d’anniversaire de Lico : 14,99€ pour 170 pièces. « Les enfants organisent une fête pour Lico, le cheval du jeu vidéo bien connu des filles et des garçons. Ils lui offrent des cadeaux dont un micro et une pièce de clochettes, puis partagent des cupcakes pendant que Lico souffle ses bougies. Lorsque la fête est finie, les enfants transforment la scène en réorganisant les plaques et en disposant différemment les ballons, les décorations et les accessoires »

Activités de plein air de Clara : 19,99€ pour 164 pièces. « Ce set propose de nombreuses options de jeu invitant les enfants à aider la minifigurine de Clara à monter sa tente puis à explorer les alentours. Il constitue un superbe cadeau pour les enfants créatifs fans d'Animal Crossing et inclut de nombreux accessoires vus dans le jeu vidéo, dont un filet, une pelle et une hache, pour personnaliser la scène et inventer une infinité de jeux de rôle »

Crédits : LEGO.