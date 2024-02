Les fans de LEGO vont encore dépenser de l'argent ce mois-ci, rien qu'avec les sets pop culture. La firme danoise a lancé de nouveaux produits BrickHeadz Sonic Knuckles et Shadow, Spider-Man, Groot des Gardiens de la Galaxie, Stitch et Mickey Mouse. Dans un tout autre registre, il est possible de se monter une cabine téléphonique londonienne à exposer sur ses étagères, ou de se constituer un arbre généalogique en briques sur lequel on peut même accrocher des photos de famille. Mais il y a une sortie bien plus énorme que toutes celles mentionnées.

Un divin set LEGO Dune Atreides Royal Ornithopter

Les nouvelles sorties LEGO de février 2024 sont disponibles et il y en a une à ne pas rater. L'univers de la licence culte Dune, qui revient dans quelques jours au cinéma, a été transposé dans le monde magique des briques. Et le résultat est clairement au rendez-vous. Ce n'est pas une construction dédiée au Shai-Hulud sacré, l'immense ver des sables, mais à un véhicule vu dans le film de Denis Villeneuve : le Royal Ornithopter. L'avion personnelle de la Maison Atréides. Une bête massive composée de 1369 pièces, avec des éléments classiques et Technic, et qui mesure plus de 23 cm de haut, 57 cm de long et 79 cm de large. Oui, il vous faut clairement de la place si vous voulez l'afficher fièrement après montage.

Ce LEGO Dune Atreides Royal Ornithopter 10327 comporte de très nombreux détails, comme le fait de pouvoir replier la rampe et le train d'atterrissage pour passer en mode vol. C'est moins pratique pour l'exposer, mais vous pouvez toujours créer un support à la main pour en profiter pleinement dans cette configuration. On trouve aussi des ailes repliables et battantes, ainsi qu'un cockpit qui s'ouvre. La boîte renferme également pas moins de 8 mini-figurines de personnages clés. Vous aurez ainsi des reproductions de Paul Atréides, Chani, Leto Atréides, Dame Jessica, Liet Kynes, Duncan Idaho, Gurney Halleck et le gigantesque Baron Harkonnen. LEGO Dune Atreides Royal Ornithopter 10327 est disponible au prix de 169,99€ sur la boutique officielle.

Dune 2 bientôt au cinéma !

LEGO Dune Atreides Royal Ornithopter arrive pile à temps pour la sortie de Dune 2 au cinéma. Cette deuxième partie sera visible à partir du 28 février 2024, et promet d'être plus impressionnante que le premier volet. « Le premier film est phénoménal, énorme et grandiose. C'est génial, mais ce n'est rien comparé au deuxième. Dune 2, c'est comme un putain d'uppercut. C'est irréel […] C'est incroyable, il n'y a pas de mots » a déclaré Rebecca Fergusson, l'actrice qui incarne le personnage de Dame Jessica. Une personne du casting qui ne tarit pas d'éloges, rien de plus normal.

Mais Christopher Nolan (Oppenheimer) a récemment fait une très belle comparaison pour décrire Dune : deuxième partie. Le réalisateur estime qu'il s'agit de l'Empire contre-attaque de Denis Villeneuve. « Selon moi, il n'est pas exagéré de dire que si Dune : première partie était un film Star Wars, ce serait l'Empire contre-attaque. C'est une extension formidables de toutes les choses introduites dans le premier volet. C'est une oeuvre extraordinaire » (via Gamesradar).