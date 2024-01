On ne vous présente pas LEGO, vous devenez sûrement connaître à force. Ce qu'il faut retenir, c'est que la marque fait des collaborations avec un certain nombre de franchises iconiques. Du coup, ça donne naissance à des sets qui font juste rêver les fans. D'ailleurs, on vient justement d'en découvrir des nouveaux, et ils sont tous tirés d'une licence que vous connaissez forcément. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en mettent plein la vue.

Trois sets LEGO issus d'une franchise culte arrivent bientôt

Pour le coup, on va rester dans le thème des dernières informations sur LEGO. En bref, on va parler de Star Wars. Eh oui, la firme a visiblement envie de rincer les fans de cet univers. Peut-être au détriment de celles et ceux qui attendent le soi-disant gros set Zelda, mais ce n'est pas le sujet. Récemment, vous avez pu découvrir deux belles nouveautés, dont une assez surprenante : l'embarquement de Dark Vador sur le Tantive IV et R2-D2. Cette dernière est celle qui a pris de court certaines personnes grâce à son modèle réduit et son prix attractif. Quoi qu'il en soit, on est ici pour vous présenter trois sets inédits qui viennent d'être dévoilés.

75375 LEGO Star Wars Faucon Millenium

On commence avec le Faucon Millenium, que vous avez déjà vu par le passé. Il est de retour, dans un format un peu plus petit, mais il est toujours aussi alléchant. Pour les fans de la franchise Star Wars, ce vaisseau est un incontournable. En prime, on a même droit à une petite plaque noire spécialement customisée pour célébrer les 25 ans de LEGO Star Wars. Quant au tarif, on vous rassure, il n'y aura pas besoin d'hypothéquer sa maison. Blague à part, ça devrait vous intéresser, même s'il n'y a pas de mini-figurines, ce qui peut faire des déçus. Dans tous les cas, il faut être encore un peu patient, puisque ça arrive le 1er mars.

Référence : LEGO 75375 Faucon Millenium

Nombre de pièces : 921

Nombre de mini-figurines : 0

Date de sortie : 1er mars 2024

Prix : 84,99€

75376 LEGO Tantive IV

Poursuivons avec un autre vaisseau iconique, le Tantive IV. C'est plutôt logique, puisqu'on a d'abord eu la présentation de l'embarquement de Dark Vador sur cet engin. Tout comme le Faucon Millenium, on est face à un modèle réduit. Rien d'anormal, c'est tout simplement le thème de cette nouvelle collection. Sa date de sortie est également fixée au 1er mars prochain, mais ce n'est pas tout. Son prix est encore moins élevé que celui de la construction détaillée ci-dessus. On peut dire, sans trop s'avancer, que les fans de Star Wars et de LEGO vont sortir le champagne dans deux mois.

Référence : LEGO 75376 Tantive IV

Nombre de pièces : 654

Nombre de mini-figurines : 0

Date de sortie : 1er mars 2024

Prix : 79,99€

75377 La Main Invisible (Invisible Hand)

Terminons en beauté avec un dernier vaisseau : la Main Invisible (ou Invisible Hand). Celui-ci fait une apparition marquée lors de la scène d'ouverture de Star Wars épisode III, et bientôt, il sera rendu disponible. C'est le plus attractif des trois, du moins si on regarde sa valeur. Après, forcément, il a moins de pièces. Par ailleurs, si vous avez envie de recréer la scène iconique du film, vous pouvez même le couper en deux. En tout cas, c'est une belle offre à ne surtout pas louper.