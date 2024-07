C’est l’été et c’est surtout… les soldes ! À cette occasion, tout le monde, ou presque, casse les prix sur de très nombreux produits. La célèbre usine à jouets, parfois collector, LEGO, en profite aussi pour faire de jolies réductions sur une grande quantité de sets. Tout y passe ou presque. On retrouve des sets issus de licences cultes et certains imposants et vraiment jolis. On a jeté un œil et trouvé quelques sets vraiment sympas.

C'est les soldes chez LEGO et il y a de très gros sets

Pas mal de licences que l’on connaît tous forcément. Certaines, comme Batman, nous suivent depuis notre enfance, d’autres nous ont accompagnés en grandissant et continuent de parler aux jeunes, comme Harry Potter qui a toujours des sets impressionnants, et bien entendu tout ce qui touche à Marvel.

Les Avengers n’ont pas pris une ride malgré les années et leurs sets LEGO sont en général franchement cool, c’est le cas avec les deux que l’on vous a sortis de la sélection ici. Les amoureux de briquettes pourront également retrouver des dessins animés tendres de leur enfance, mais aussi une licence désormais archi-culte de la science-fiction : Avatar. On vous a fait une petite sélection.

L'attaque finale du T-Rex de Jurassic Park, la terre appartient aux dinosaures

On commence cette petite sélection avec un set Jurassic Park qui représente la scène finale du premier film de 93. Une scène mythique où le T-Rex attaque les vélociraptors dans le Centre des Visiteurs et sauve (sans le vouloir) les héros du film d'une mort quasi certaine. Le set LEGO remet cette séquence culte à l'honneur avec un set de 693 briques comportant en prime plusieurs mini-figurines représentant les personnages du film, mais aussi un T-Rex et bien évidemment, un raptor. Cerise sur le gâteau, un bouton permet de faire tomber la bannière comme dans le film. Il manque juste le hurlement du T-Rex et on y est.

Détails du set « Le centre des visiteurs : l’attaque du T. rex et du vélociraptor (76961) »

Prix : 103,99€ au lieu de 129,99€

12 ans +

683 briques

6 minifigurines LEGO Dr Ellie Sattler, Dr Alan Grant, Ray Arnold, Dr Henry Wu, Lex Murphy et Tim Murphy, ainsi qu’un T. rex et un vélociraptor en briques articulés et un squelette de T. rex

Centre des visiteurs – Une entrée avec un déclencheur qui fait tomber une bannière, un espace cuisine/repos et des cloisons translucides ornées de motifs de dinosaures pour séparer les pièces

Des accessoires inspirants – L’espace cuisine et repos inclut des éléments aliments et plantes, et le labo est équipé d’un ordinateur à construire, d’un microscope et d’un incubateur à œufs de dinosaures





©LEGO

Deux sublimes reproductions Marvel, des sets LEGO de collection

On continue avec cette fois deux superbes reproductions Marvel idéales pour les collectionneurs. Là où l’on peut parfois jouer avec certains sets, ici, on est clairement sur des LEGO à exposer. Deux constructions aux couleurs de Spider-Man et Captain America. La première est un tableau The Amazing Spider-Man de 2099 briques, et en relief. Une très belle pièce à exposer qui rappelle les comics de notre jeunesse.

Détails du set LEGO The Amazing Spider-Man

Prix : 159,99€ au lieu de 199,99€

18 ans +

2099 briques

54cm x 41cm

En 3 dimensions et modulable – Spider-Man semble s’échapper du cadre de cette œuvre d’art, et vous pouvez modifier la position de sa tête et de ses doigts





©LEGO

Le second est une reproduction fidèle, mais en briques, du bouclier de Captain America. 3128 pièces pour une construction imposante (48 cm sur 48 cm) et en relief ici aussi. Un très bel objet de collection qui trône en prime sur un petit piédestal à construire également. Les fans de Marvel devraient certainement y trouver leur compte. Attention en revanche à ne pas laisser ce set entre les mains des tout-petits.

Détails du set LEGO Le Bouclier de Captain America

Prix : 146,99€ au lieu de 209,99€

18 ans +

3128 briques

Prêt à être exposé – Le bouclier repose sur un support orné d’une plaque descriptive, et s’accompagne d’une minifigurine de Captain America, équipé de son propre bouclier et du marteau de Thor, Mjölnir





©LEGO

Encore plus de promos sur des sets LEGO de tous les horizons

