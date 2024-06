Alors que le prochain film de la saga Jurassic World se profile à l'horizon, l'excitation des fans est à son comble. Chacun se demande quelles surprises cette nouvelle production nous réserve. Les spéculations vont bon train et une nouvelle particulièrement captivante a récemment été dévoilée, augmentant encore l'anticipation. Le tout au niveau du casting.

Le casting du prochain Jurassic Park/World se confirme

Ainsi, Scarlett Johansson, mondialement connue pour ses rôles marquants dans l'univers cinématographique de Marvel, vient de confirmer sa participation dans la prochaine production de Jurassic Park/World. Cette annonce fait le bonheur de nombreux fans, tant de l'actrice que de la franchise des dinosaures.

C'est lors d'une interview exclusive avec ComicBook.com, que Johansson a partagé son enthousiasme à l'idée de rejoindre une saga qui a marqué son enfance. Elle a rappelé avec émotion la première fois qu'elle a vu Jurassic Park au cinéma. Décrivant cette expérience comme l'une des plus mémorables de sa vie. "Je suis une grande fan de Jurassic Park. C'est l'un des premiers films dont je me souviens avoir vu au cinéma. C'était époustouflant. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis excitée", a-t-elle déclaré.

La nouvelle production de Jurassic World bénéficie du talent de David Koepp, le scénariste original de Jurassic Park, qui revient après 30 ans pour écrire ce nouveau chapitre. Johansson a loué le scénario comme étant "incroyable", soulignant la passion évidente de Koepp pour l'univers des dinosaures. "Le script est incroyable. David Koepp l'a écrit. Il est revenu après 30 ans pour l'écrire. On ressent sa passion, ce qui est incroyable", a-t-elle ajouté.

Scarlett Johansson a révélé qu'elle avait depuis longtemps cherché à s'impliquer dans la franchise Jurassic World, voyant enfin cette opportunité se concrétiser. "J'ai essayé de m'impliquer dans cette franchise de toutes les manières possibles pendant plus de dix ans. Je me disais : ‘Je mourrai dans les cinq premières minutes ! N'importe quoi peut me manger !" , a-t-elle plaisanté.