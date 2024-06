Que les fans le veuillent ou non, il y aura bien une série Harry Potter qui sera un reboot complet. Oubliez Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. L'acteur principal n'a pas été approché, et même si ça avait été le cas, ce dernier aurait sûrement décliné l'invitation. « Je ne pense pas que ce serait une bonne idée d'avoir une apparition de ma part dans la série. Ils veulent très judicieusement prendre un nouveau départ. Je suis très heureux de regarder cela en tant que spectateur » a t-il déclaré.

Des gens talentueux pour la série Harry Potter

Les anciens membres des films Harry Potter ne reviendront donc pas pour la série Max, contrairement à J.K. Rowling. En effet, l'autrice originale a été contactée et s'est vu offrir le poste de productrice exécutive sur le show télévisé. Ce qui veut dire qu'elle aura son mot à dire si telle ou telle chose ne lui convient pas. La série Harry Potter n'a pas encore de date de sortie, mais Warner Bros Discovery a confirmé de nouveaux noms pour la production. Et ça promet !

Francesca Gardiner, productrice et scénariste sur l'immense série HBO Succession, mais aussi His Dark Materials, sera la showrunneuse et la deuxième productrice exécutive. Mark Mylod, qui a mis en scène le film Le Menu avec Anya Taylor-Joy, ainsi que des épisodes de Game of Thrones et Succession, embarque dans l'aventure en qualité de réalisateur et producteur exécutif. Il ne sera cependant pas derrière la caméra pour l'ensemble de la première saison de la série Harry Potter, mais seulement pour quelques épisodes.

Dans son communiqué de presse, Max indique bien la présence « d'un nouveau casting qui s'adressera à une nouvelle génération de fans ». Toutefois, comme cela avait déjà été signalé, le show TV Harry Potter sera une adaptation fidèle des livres. « Chaque saison fera découvrir Harry Potter et ses incroyables aventures à de nouveaux publics dans le monde entier, tandis que les films originaux, films culte et appréciés de tous, resteront au cœur de la franchise et pourront être également visionnés dans le monde entier » ajoute la plateforme.