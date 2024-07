Tout comme le domaine du jeu vidéo, celui des LEGO est également sujet à de nombreux leaks. Cela se produit souvent lors de l'annonce anticipée de la sortie de sets très attendus, qui concernent généralement de grandes franchises. C'est à nouveau le cas cette fois-ci avec Marvel et l'insider/leaker bien connu Falconbricks. Au programme ? De nombreux personnages du MCU.

Plein de sets LEGO Marvel pour 2025 !

Même si le leaker en question ne se trompe que très rarement (jamais ?), il est important de noter que ces informations ne sont que des rumeurs et doivent être prises avec prudence jusqu'à confirmation officielle. Voici les ensembles potentiels pour LEGO Marvel au début de l'année prochaine. Bon nombre d'entre eux semblent concerner l'univers de Spider-Man.. On retrouve donc, pour janvier 2025 (pour le moment) :

Iron Man Mech contre Ultron (76307)

Les mechas feront leur retour dans la gamme LEGO Marvel avec un modèle pour Iron Man, probablement accompagné d'une nouvelle figurine d'Ultron.

Prix : 14,99 euros

14,99 euros Nombre de pièces : à confirmer

à confirmer Date de sortie : janvier 2025 (à confirmer)

Spider-Man Mech contre Anti-Venom (76308)

Un mecha pour Spider-Man est également prévu, introduisant potentiellement la première figurine d'Anti-Venom.

Prix : 14,99 euros

14,99 euros Nombre de pièces : à confirmer

à confirmer Date de sortie : janvier 2025 (à confirmer)

Spider-Man contre la voiture Venomisée de Venom (76309)

Un véhicule venimisé pourrait faire son apparition dans cet ensemble, probablement une voiture noire. Ce modèle pourrait se combiner avec le 76279 Spider-Man Race Car & Venom Green Goblin.

Prix : 29,99 euros

29,99 euros Nombre de pièces : à confirmer

à confirmer Date de sortie : janvier 2025 (à confirmer)





Merci Falconbricks pour les images

Iron Man Cars & Black Panther contre Red Hulk (76310)

Cet ensemble pourrait inclure plusieurs véhicules pour Iron Man ainsi que des figurines de Black Panther et de Red Hulk. Il est possible que Red Hulk soit une figurine de la même taille que celle de Hulk dans le set 76287 Iron Man with Bike and The Hulk. Cela pourrait correspondre à l'arrivée prochaine du film Captain America: Brave New World, prévu pour le 12 février 2025, qui doit introduire le personnage de Red Hulk.

Prix : 34,99 euros

34,99 euros Nombre de pièces : à confirmer

à confirmer Date de sortie : janvier 2025 (à confirmer)

Spider-Verse : Miles Morales contre The Spot (76311)

L'ensemble basé sur l'univers Spider-Verse mettrait en scène Miles Morales affrontant The Spot, un personnage emblématique des films d'animation Spider-Verse. Ici, rien d'étonnant non plus. Le Spider-Verse et tout ce qui touche à Miles Morales cartonne.

Prix : 39,99 $

39,99 $ Nombre de pièces : à confirmer

à confirmer Date de sortie : janvier 2025 (à confirmer)

Logo Marvel à construire (76313)

Un modèle de logo Marvel à construire serait une nouveauté intéressante, parfait pour exposer et organiser une collection LEGO Marvel. Pour l'instant, nous n'avons aucune information à ce sujet. On ne sait pas du tout de quoi il pourrait s'agir.

Prix : 99,99 $

99,99 $ Nombre de pièces : à confirmer

à confirmer Date de sortie : janvier 2025 (à confirmer)

Bataille de l'aéroport de Civil War (76314)

Dans la Bataille de l'aéroport des Avengers, les héros présents sont Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, War Machine, Falcon, Scarlet Witch et Ant-Man. On peut donc espérer retrouver le même nombre de minifigures dans le set LEGO.

Prix : 99,99 $

99,99 $ Nombre de pièces : à confirmer

à confirmer Date de sortie : janvier 2025 (à confirmer)





Merci Falconbricks pour les images

Ces rumeurs offrent un aperçu excitant de ce que LEGO pourrait proposer aux fans de Marvel en début d'année prochaine. Toutefois, il convient de rester attentif aux annonces officielles pour confirmer ces informations (ou non). Dans tous les cas, tout ceci semble cohérent en lien avec les projets actuels et futurs de Marvel, notamment tout ce qui concerne l'univers de Spider-Man et des Avengers.