Arcane: League of Legends, la série à succès de Fortiche et Riot, explose un record pour une série d'animation. Elle marque d'ores et déjà l'histoire.

Ça y est, les adaptations de jeu vidéo ont envahi le paysage audiovisuel. Après des décennies à se voir décrier, d'excellentes productions sont enfin parvenues à briser la “malédiction” des mauvaises adaptations... On pensera à la série The Last of Us de (HBO) ou encore au film Super Mario Bros., qui ont tous les deux cartonné. Mais, c'est peut-être une autre création qui a mis tout le monde d'accord, avec des notes qui frôlent la perfection. Il s'agit bien évidemment d'Arcane, tirée du célèbre MOBA Leagues of Legends.

La série, créée par le studio français Fortiche Productions et diffusée par Netflix, reviendra ce week-end avec les tout premiers épisodes de sa saison 2. Cette occasion permet de dresser un bilan chiffré. Or, là encore, on atteint des sommets. Arcane a officiellement explosé un nouveau record.

Arcane, des performances de champion à la League of Legends

À sa sortie en 2021, Arcane a mis une vraie claque à tout le monde. Visuellement innovante et irréprochable, laisse béat. Chaque plan aurait valeur de concept art tant le soin est minutieux. Mais de beaux graphismes ne seraient rien sans une histoire solide. Bien qu'il ne renouvelle pas la formule, le scénario fonctionne très bien et nous transporte à merveille dans l'univers complexe de League of Legends.

Toutefois, mener un projet d'une telle envergure a un coût. Et pas des moindres. Le voile a été levé sur les chiffres : c'est du jamais vu pour une série animée. La production et la promotion des deux saisons, de 9 épisodes chacune (soit 18 au total), a officiellement coûté environ 250 millions de dollars à Riot, la maison-mère de LoL qui produit aussi la série.

Après la diffusion de la saison 1, il était clair pour tout le monde qu'Arcane ne pouvait pas en rester là. Ainsi, la saison 2 s'est immédiatement dressée comme la deuxième suite la plus demandée selon Variety. Elle est donc d'autant plus attendue par les fans. Mais, les premiers avis sont tombés... et ça s'annonce une nouvelle fois très (très) bon.

La saison 2, suite et fin d'Arcane

Pour rappel, la saison 2 d'Arcane suivra une diffusion en trois temps, comme la première saison. Alors, voici quand vous pourrez retrouver chaque nouveau trio d'épisode en exclusivité sur Netflix :

Acte 1 : 9 novembre 2024

Acte 2 : 16 novembre 2024

Acte 3 : 23 novembre 2024

Après cette diffusion en triptyque, les portes de Piltover et Zaun se refermeront. En effet, la deuxième saison d'Arcane a été annoncée comme devant être la dernière. Toutefois, il n'est vraiment pas impossible que Riot poursuive l'exploration du lore de League of Legends. De fait, après s'être attardé sur l'histoire de Jinx et Vi, et sur une région spécifique, il reste encore beaucoup à approfondir.