League of Legends est un jeu absolument incontournable pour des centaines de milliers de joueurs à travers le monde. Il est l’un des rares MOBA à avoir réussi là où tous ont échoué, et il fait partie des ténors de la scène eSport. Au fil des années, League of Legends s’est étoffé, débordant carrément de son arène pour voguer vers de nouveaux horizons. L’univers s’est étendu, tout est devenu finalement canon et est même en train de se reconstruire. L’une des premières pierres à ce nouvel édifice n’est autre qu’Arcane, un véritable carton sur Netflix. Et ce n'est pas fini.

Qu’elle est belle, qu’elle est géniale… la série Arcane est l’une des meilleures adaptations sur petit écran de ces dernières années, au même titre que Fallout ou encore The Last of Us. Elle prouve que nos Français ont du talent, puisque c’est le studio Fortiche qui est derrière l’incroyable prouesse technique et artistique qui assène de puissantes gifles à chaque épisode, mais la série prouve aussi que League of Legends est plus qu’un simple MOBA.

Arcane s'arrêtera bien après sa saison 2, mais...

Plus d’une centaine de héros, des Champions, combattent dans l’arène depuis un peu plus de douze ans maintenant. Tous ont une identité, une histoire qui s’est largement étoffée ces dernières années d’ailleurs. League of Legends s’ancre dans un gigantesque univers dont Arcane fait partie. Vi, Jinx, Ekko ou encore Jayce et Viktor sont des héros que les joueurs connaissent depuis très longtemps, et qui nous ont réécrit ici leur histoire, tout en s’inspirant de ce qui avait déjà été mis en place. Une réécriture bien sentie la plupart du temps et qui, dans tous les cas, donne du corps à l’univers de League of Legends.

Seulement voilà, si cinq saisons auraient pu voir le jour, Arcane s’arrêtera malheureusement avec sa saison 2, dont les trois derniers épisodes seront diffusés samedi 23 novembre prochain. La raison à cela n’est pas vraiment connue, d’autant que la série a rencontré un succès phénoménal. Les rumeurs concernant son budget pourraient bien peser dans la décision, mais rien n’est sûr puisque ce n’est pas parce qu’Arcane va se terminer que tout s’arrête pour autant, bien au contraire. Riot Games semble vouloir dépenser davantage et aller encore plus loin

League of Legends a d'autres surprises pour nous

Marc Merrill, l’un des papas de Riot Games et League of Legends, a répondu à un fan sur X (Twitter) qui demandait pourquoi Arcane se terminait après la saison 2. Ce à quoi il a répondu qu’« il y a beaucoup d’autres histoires à raconter ».

Cela corrobore ce que l’on savait déjà : il y aura bien un après Arcane, et ce même si ce n’est pas une suite. Si Riot a bien la volonté de développer davantage son univers, on ne sait pas encore dans quelle mesure. Marc Merrill répétait toutefois il y a peu que Riot était chaud comme la braise et avait la volonté d’étendre davantage le monde de League of Legends. « Nos ambitions dans le domaine du divertissement n’ont pas changé », a-t-il réaffirmé dans les colonnes de Variety.

L’univers de League of Legends est riche en histoires à raconter, en événements marquants et en personnages hauts en couleur. Mais c’est aussi paradoxalement une toile vierge où il y a encore tout à faire. On l’a vu avec Arcane : si la série s’inspire d’un grand nombre d’événements importants de l’univers de LoL (guerre de Piltover et Zaun, le Hextech, etc.), elle réécrit quand même beaucoup de choses, ajoute sa patte, redessine les contours des personnages que les fans adorent, etc. En rendant en prime le tout canonique, Riot Games tisse un univers cross-média qui pourrait nous tenir en haleine de très nombreuses années si c’est finement joué. Arcane est la preuve que c’est possible, on croise les doigts pour la suite.

source : X.com, Variety