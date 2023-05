Le moins que l'on puisse dire c'est que les adaptations live des classiques de Disney sont un peu en dent de scie, avec du très bon comme la Belle et la Bête et Maléfique du moyen comme Cendrillon et du mauvais avec le récent Peter Pan. Dans le cas de La Petite Sirène il se pourrait bien que l'on soit en haut du panier. Malgré les craintes, Disney vient t-il de nous offrir LA bonne surprise ? C'est ce que nous allons voir en faisant un tour des critiques.

La Petite Sirène, un excellent film Live ?

Selon les critiques, l'actrice Halle Bailey qui incarne la princesse Disney livre une performance "de star" en tant qu'Ariel. Le média Variety n'hésite d'ailleurs pas à déclarer "qu'une star était née" grâce au film. The Guardian va plus loin et explique qu'elle est "le meilleur ingrédient du film" et son "seul triomphe absolu". Rien que ça... Pas mal non ? Il est vrai que c'est le premier grand rôle de la jeune actrice de 23 ans. Toujours dans les notes très positives, Gillian Blum, de The Direct qualifie le film de "meilleure adaptation live de Disney à ce jour". Une très bonne nouvelle pour ceux qui ont envie de voir le film.

Zoe Rose Bryant de We Live Entertainment a fait remarquer de son coté que le remake "conserve le cœur et l'âme de l'histoire que nous connaissons et aimons" et que le long métrage est "encore plus réussi grâce à une performance de star parfaite de Halle Bailey". Selon elle il est aussi important de noter que les effets visuels sont beaucoup plus réussis que ce que l'on peut voir dans certaines bandes annonces. Il est vrai que c'était l'un des défauts qui était pointé du doigt par les fans, ils peuvent donc se rassurer avec ces mots...

Germain Lussier de Gizmodo ne rentre pas dans les superlatifs pour décrire La Petite Sirène mais précise tout de même que les fans qui attendent le film l'aimeront. Globalement le casting semble être l'un des gros points positifs de l'adaptation de Disney, Halle Bailey est décrite comme étant merveilleuse, même muette. Et Melissa McCarthy qui incarne Ursula semble tout bonnement excellente dans son rôle.

L'actrice principale semble merveilleuse dans le rôle.

Des points faibles pour le film de Disney

Par contre La Petite Sirène n'est pas sans faille, loin de là. Ellen E Jones du Guardian est d'ailleurs assez cinglante sur le sujet. Elle déclare que des séquences entières d'interactions de personnages dont on se souvient affectueusement dans le film d'animation de 1989 sont "rendues sans vie par CGI". Espérons tout de même que le film live ne perde pas trop de son charme. Dans l'ensemble c'est tout de même très positif, reste à voir l'accueil du public français puisque le film ne sort que le 24 mai 2023 dans les salles obscures.