Nous avons eu l'occasion de vous en parler il y a peu de temps sur Gameblog, le prochain gros film live de Disney alias La Petite Sirène faisait grincer des dents. Notamment à cause de la représentation peu enthousiasmante des animaux des films dont les personnages de Eurêka (le goéland), Sebastien (le crabe) et Polochon, le poisson. Pour autant les premiers retours du long métrage sont assez positifs.

La Petite Sirène, finalement une belle surprise ?

Les premiers retours de la presse au sujet du film La Petite Sirène sont là, notamment Outre Atlantique et c'est l'occasion de savoir si le nouveau long métrage de chez Disney vaut le coup d'être vu ou non. Et pour l'instant tout ceci part sur de bon pied. Ainsi pour Gillian Blum du média The Direct "TheLittleMermaid est la meilleure adaptation live-action de Disney à ce jour. Halle Bailey EST Ariel". Un très bon point quand on sait à quel point le casting fut critiqué lors de son annonce, souvent d'ailleurs pour de mauvaises raisons.

Pour la critique Michael Lee, "La Petite Sirène peut être une réinvention enchanteresse qui développe l'histoire de l'original avec des thèmes modernes". Un très bon signe ? On sait que Disney aime bien apporter à ses films des luttes modernes contre les injustices. Pour la journaliste Perri Nemiroff de Collider l'actrice tient parfaitement son rôle et c'est un véritable bonheur à l'écran. "Halle Bailey EST la Petite Sirène. Une voix angélique, le désir dans ses yeux, la chimie avec Jonah Hauer-King. Elle est parfaite"

Matt Neglia de Next Best Picture de son coté précise qu'au départ il est en effet très difficile de réaliser un film de qualité sous la mer. Mais pourtant avec la Petite Sirène ça fonctionne très bien et Disney a donc gagné son pari de ce coté ci. "Cela peut sembler difficile visuellement sous la mer, mais le film recrée finalement une partie de la magie de l'original à travers son histoire et sa distribution intemporelles".

"Il est bien ce film finalement ?"

Un bon film mais inégal

Tout n'est évidemment pas tout rose, même si le film surprend par sa qualité certains critiques parlent aussi des différents défauts. "Attrayant mais inégal, la Petite Sirène n'offre pas la magie du classique animé, mais il y a beaucoup de touches créatives de Rob Marshall" peut t-on ainsi lire chez Simon Thompson.

Dans les aspects négatifs, le film ne semble pas aller assez loin dans son coté fantastique et c'est forcément dommage. Courtney Howard nous dit que " Charmant, mais incroyablement irrégulier. Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy et Javier Bardem ont mis leur cœur et leur âme dans un film qui ne peut échapper à son héritage animé. Le film limite ses éléments fantastiques sans raison".

Vous avez compris ce n'est pas un long métrage Disney irréprochable mais il semble toutefois largement respecter le film d'animation d'origine. Et après tout, n'est ce pas le plus important ?