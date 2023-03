Disney est une machine bien rodée. Et l'objectif est de capitaliser un maximum sur les classiques de l'entreprise via des adaptations en live action. Ainsi après le Roi Lion, Mulan ou encore La Belle et le Clochard, c'est au tour de Peter Pan de se faire une seconde jeunesse avec de vrais acteurs. Voici la toute première bande annonce.

Peter Pan et Wendy, un film qui s'annonce réussi ?

Comme le nom le laisse présager, le film suivra les aventures de Peter qui retrouvera le Pays Imaginaire et les enfants perdus. Toutefois le long métrage se concentrera ici spécifiquement sur la relation avec Wendy. Pour les rôles principaux des enfants on retrouve la jeune Ever Anderson qui va interpréter Wendy et Alexander Molony dans le rôle de Peter Pan. Evidemment la fée Clochette est aussi présente et sera incarnée par Yara Shahidi tandis que le terrible Capitaine Crochet sera campé par Jude Law.

À la réalisation c'est David Lowery à qui l'on doit l'excellent The Green Knight ou encore l'émouvant A Ghost Story. Une valeur sûre en terme de poésie du scénario et de l'image. D'ailleurs dans la bande annonce ci-dessous, on retrouve un peu les tons verts de The Green Knight. La marque de fabrique de Lowery ?

Mauvaise nouvelle

Le film est dès le départ prévu pour sortir sur Disney+, mais une sortie au cinéma est un temps annoncée en complément de la plateforme de streaming. Hélas, en décembre 2020, il est annoncé qu'en raison de la pandémie de Covid-19 la sortira se fera exclusivement sur Disney+. Et malgré la situation sanitaire bien plus favorable le plan est toujours le même avec une sortie de Peter Pan le 28 avril sans possibilité de le voir dans les salles obscures.

Que pensez-vous de la bande annonce ? Etes vous favorable aux adaptation en Live-action de ce type ?