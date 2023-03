Depuis plusieurs années Disney capitalise sur ses classiques. L'objectif étant de proposer une version live pour chacun de ses films cultes d'animation. Ainsi après le Roi Lion, Mulan ou encore La Belle et le Clochard, c'est au tour de La Petite Sirène de s'offrir une adaptation avec de véritables acteurs. Comme on pouvait s'en douter, la bande-annonce débute sur Ariel sauvant Eric après qu'il soit tombé dans l'océan.

Une adaptation de la Petite Sirène qui fait honneur ?

La bande annonce est aussi l'occasion de découvrir de nombreux autres personnages cultes dont le roi Triton mais aussi évidemment Ursula qui propose à notre sirène de devenir humaine. Du coté des créatures marines, on peut enfin avoir un aperçu du très apprécié Sébastien. Au casting on retrouve Halle Bailey, Melissa McCarthy ou encore Awkwafina. Ce nouveau long métrage La Petite Sirène est réalisé par Rob Marshall qui est un habitué des Disney puisqu'il est derrière Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence et Le Retour de Mary Poppins. Gage de qualité ? En tout cas le film sur Mary Poppins avait su convaincre petits et grands.

Partir là-bas...

Pour les nostalgiques qui veulent du frisson sachez qu'on peut aussi entendre "Partir là-bas" dans la bande annonce. Enfin, Disney vient aussi de dévoiler une nouvelle affiche pour La Petite Sirène que vous pouvez découvrir ci-dessous. Pas mal non ? Difficile même en étant réfractaire à l'idée de faire toujours du neuf avec du vieux de ne pas succomber au charme et au plaisir de la nostalgie. Et ça Disney le sait très bien.