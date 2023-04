Cela va faire quelques années que Disney capitalise sur l'ensemble de son catalogue de films en proposant une version live de ses plus grands classiques. Un mouvement qui a vraiment débuté en 2014 avec Maléfique qui il faut bien l'admettre, est une franche réussite. Nous avons ensuite eu le droit à de très nombreuses remakes lives, avec notamment Cendrillon, La Belle et la Bête ou encore Dumbo. Maintenant, l'un des prochains longs métrages très attendu est La Petite Sirène, un dessin animé qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Partant de ce postulat, le film live est attendu au tournant. Et outre les critiques racistes sur l'actrice Halle Bailey qui incarne Ariel qui n'ont pas lieu d'être, ce qui semble faire vraiment peur aux fans c'est la représentation assez chaotique des personnages cultes du film à savoir... les animaux.

La Petite Sirène, une adaptation qui fait peur

Pour vous en convaincre, voyez plutôt la second Tweet du compte officiel de Disney France. On peut y découvrir respectivement les personnages de Eurêka (le goéland), Sebastien (le crabe) et... Polochon qui est LE personnage emblématique du dessin animé. Dans celui-ci, il apparait sous les traits d'un poisson qui est un habile mélange entre un poisson plat avec les couleurs d'un chirurgien-bagnard. Et comme vous pouvez le voir, la version live vient de totalement détruire son visage attendrissant pour une représentation plus que classique. Idem pour Eureka qui perd totalement de sa superbe. Triste constat :

Pour la comparaison, voici à quoi ressemble Polochon dans le dessin animé, à savoir un mignon petit poisson :

Le jour et la nuit. Voici Polochon dans le film animé de 1989.

Un film massif pour Disney

Le nouveau long métrage La Petite Sirène ne fait pourtant pas les choses à moitié et il est réalisé par Rob Marshall qui est un habitué des Disney puisqu'il est derrière Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence et Le Retour de Mary Poppins. Comme quoi même avec un grand réalisateur il peut y avoir des erreurs artistiques. Pour mémoire ce film est attendu pour le 24 mai 2023. Au casting on retrouve outre Halle Bailey dans le rôle d'Ariel, Javier Bardem pour le roi Triton ou encore Melissa McCarthy pour celui de Ursula, la sorcière des mers.

De votre coté, que pensez-vous de la représentation des divers personnages (animaux) de ce cette adaptation live de La Petite Sirène ? Est-ce trop pour vous ?