On le sait Disney est une machine bien rodée et depuis quelques années la multinationale de tonton Mickey nous propose des adaptations en live action de ses classiques de l'animation. On se souvient notamment de La Belle et la Bête, Cendrillon ou encore récemment Peter Pan et Wendy (à venir). De l'avis général, l'ensemble est en dent de scie avec du très bon comme Cruella et du moins bon comme Le Roi Lion. Et forcément à chaque nouvelle annonce de film, les fans serrent les dents et croisent les doigts pour espérer ne pas se faire ruiner toute une enfance. C'est le cas pour Lilo et Stitch.

Lilo et Stitch fait déjà jaser

Il y a une semaine nous pouvions apprendre des détails de l'adaptation live de Vaiana avec le très contracté et veineux Dwayne Johnson. Cette fois il s'agit de Lilo et Stitch comme nous pouvons l'apprendre via le très sérieux média The Hollywood Reporter. On peut ainsi apprendre que Nani, la grande sœur de Lilo sera jouée par l'actrice Sydney Elizabeth Agudong, une actrice Hawaiianne de 18 ans. Et les fans commencent déjà à se révolter en précisant que l'actrice n'est pas ressemblante pour un sou. Et que celle-ci serait trop blanche à leur gout pour le rôle. Certains n'hésitent pas à souligner que Disney a fait le choix de choisir une actrice afro-américaine (Yara Shahidi) pour jouer la fée clochette dans Peter Pan mais qu'ils ont sélectionné une actrice blanche pour incarner un personnage très typé dans Lilo et Stitch. On ne connait pas encore le reste du casting mais à coup sûr ce choix n'a pas fini de faire jaser.

Lilo et Stitch, un classique Disney très apprécié

Datant de 2002, Lilo et Stitch est très vite devenu l'un des films les plus appréciés par les enfants et les fans, notamment grâce à son histoire et sa grande douceur. Le film narre les aventures de Lilo, une petite Hawaïenne orpheline de six ans qui adopte dans un refuge un animal du nom de Stitch, et qui s'avère être un fugitif extraterrestre. Le film est réalisé par Dean Fleischer-Camp qu'on connait finalement très peu si ce n'est qu'il est le réalisateur du très récent film Marcel le coquillage (avec ses chaussures). Pour le reste du casting on pourra compter sur la présence de Zach Galifianakis, acteur culte de la saga Very Bad Trip. Pour incarner la protagoniste Lilo, il s'agira de la toute jeune Maia Kealoha qui aura d'ailleurs l'occasion d'incarner son tout premier rôle au cinéma. Pour le moment il n'y encore aucune date de sortie pour ce nouveau film live Disney.