Décidément on ne sait plus où en donner de la tête avec la saga Pirates des Caraïbes. Voilà encore de nouvelles infos.

Que penser de Pirates des Caraïbes ? Il y a quelques temps c'est l'actrice Margot Robbie elle même qui expliquait qu'un nouveau film de la saga avec elle dans le rôle titre n'était plus à l'ordre du jour. Mais roulement de tambours, comme rien ne semble définitif dans le milieu du cinéma, voici une nouvelle qui vient totalement démentir cette information. Cerise sur le gâteau, il s'agit de deux nouvelles.

Deux Pirates des Caraïbes pour le prix d'un

Jerry Bruckheimer, producteur historique de la saga Pirates des Caraïbes a donné quelques précieuses informations au journal TheHollywoodReporter.

Jerry Bruckheimer affirme que le film "PIRATES OF THE CARIBBEAN" avec Margot Robbie est toujours d'actualité, mais qu'un autre film "Pirates" avec un casting plus jeune est plus proche de voir le jour. "Il est vivant pour moi. Il est en vie pour Disney."

Voilà donc la précieuse nouvelle. Le film avec Margot Robbie est toujours en route, pour le meilleur comme pour le pire. Mais un autre film avec un casting plus jeune est aussi prévu. Est-ce un moyen d'évincer Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow ? Ou va t-il s'agir de revenir sur les origines du personnage ? On peut par exemple imaginer un retour de l'acteur avec un peu de deep-fake pour venir rajeunir son visage. Ou pourquoi pas tout simplement un tout nouvel acteur pour jouer son rôle, ce qui risque évidemment de froisser plus d'un fan. Il est toujours difficile de continuer une saga quand l'acteur qui porte à bout de bras la dite saga n'est plus dans le coup.

Exemple du rajeunissement de Johnny Depp dans le dernier film de la saga.

Et de nombreuses questions restent en suspens sur le film avec Robbie. Va t-il s'agir d'un casting de pirates entièrement féminin façon Ocean's Thirteen ?

Qu'attendez-vous pour ces nouveaux films de la saga Pirates des Caraïbes ?