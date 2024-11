Jurassic Park parle à tout le monde, surtout aux plus vieux, et fait partie des sagas les plus populaires de la pop culture. Après le premier film mythique de Steven Spielberg, qui est disponible sur Amazon Prime Video pour tous les abonnés, une franchise est née. Une série de films qui a cumulé plus de 6 milliards au box-office, et qui va connaître un nouvel élan grâce à un réalisateur talentueux habitué à différentes créatures aux commandes de Jurassic World Renaissance. Le prochain film qui nous montre sa star à travers de nouvelles images.

Jurassic World Rebirth se dévoile encore

Jurassic World Rebirth, qui arrive en salles le 2 juillet 2025, sera réalisé par Gareth Edwards. Un cinéaste et scénariste britannique qui a mis en boîte Monsters, Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story et The Creator. La SF et les bêtes d'un autre temps ou d'une autre planète, ça le connait donc. Dans une interview récente auprès d'Empire Magazine, il a confié vouloir revenir aux sources de la franchise, c'est-à-dire à Jurassic Park.

« On revient à ce que j'ai aimé dans le premier Jurassic Park, avec une multitude d'histoires différentes ainsi que des moments d'actions tendus et amusants. En tant que réalisateur, j'ai eu beaucoup d'occasion de m'amuser et de jouer avec le public ». Jurassic World Renaissance comportera visiblement son lot de bêtes féroces, en particulier certaines car ce serait un « crime contre le cinéma de ne pas les avoir » a ajouté le cinéaste.

Ce Jurassic World 4, qui prend place cinq ans après les événements de Dominion, se focalise sur une équipe qui va mener une mission périlleuse pour extraire l'ADN des dinosaures restants. Dans les membres qui la compose, il y a l'experte en opération secrètes Zora Bennett, incarnée par Scarlett Johansson. Une star d'Hollywood qui est au cœur des nouvelles images du prochain film armée visiblement d'un fusil tranquillisant, ou pour récupérer l'ADN, on ne sait pas bien. « Elle cherche un sens à sa vie après avoir quitté l'armée et cette opportunité, qui lui permettrait de ne plus jamais avoir à travailler, se présente à elle . Mais au cours de ce voyage, elle commence à remettre en question l'éthique de cette mission ». Rendez-vous le 2 juillet 2025 au cinéma, en France, pour Jurassic World Rebirth.

Source : Empire, Vanity Fair.