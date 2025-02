Le film Jurassic World Rebirth marque un nouveau chapitre dans la célèbre franchise. Après plusieurs mois d’attente, la première bande-annonce est enfin disponible, offrant un premier aperçu de cette nouvelle aventure palpitante. Prévu pour une sortie en salles le 2 juillet 2025, ce nouvel opus promet de ravir les fans de la franchise.

Jurassic World est de retour

L'histoire se déroule cinq ans après les événements de Jurassic World: Dominion. Les dinosaures, désormais intégrés à l'écosystème terrestre, ont provoqué des changements écologiques majeurs. Un groupe de scientifiques et d'experts en opérations spéciales se lance dans une mission audacieuse : extraire une substance unique de l'ADN des trois plus grands dinosaures afin de prévenir une pandémie menaçant l'humanité.

Le film réunit un casting impressionnant avec Scarlett Johansson dans le rôle de Zora Bennett, une experte en opérations secrètes, Mahershala Ali en tant que capitaine Duncan Kincaid, et Jonathan Bailey incarnant le Dr Henry Loomis, un paléontologue. La réalisation est confiée à Gareth Edwards, connu pour ses travaux sur Godzilla et Rogue One: A Star Wars Story, tandis que le scénario est signé par David Koepp, scénariste du Jurassic Park original.

Du lourd au programme

Le tournage s’est déroulé entre juin et septembre 2024, avec des prises de vue en Thaïlande, à Malte et au Royaume-Uni. Ces paysages exotiques apportent une nouvelle dimension à l’univers Jurassic World, avec des décors plus variés et des environnements plus dangereux que jamais.

Les producteurs Frank Marshall et Steven Spielberg ont misé sur une combinaison de dinosaures animatroniques et d’effets spéciaux numériques. Le tout pour rendre les créatures aussi réalistes que possible. Avec Jurassic World Rebirth, la franchise amorce un nouveau cycle tout en restant fidèle à l’ADN de la saga (c'est le cas de le dire). Cette fois, l’enjeu dépasse la simple survie face aux dinosaures. Il s’agit aussi de comprendre comment coexister avec eux et d’empêcher une catastrophe biologique. Le film est prévu pour une sortie en salles le 2 juillet 2025. Les attentes sont immenses, et ce premier aperçu semble indiquer que Jurassic World Rebirth pourrait bien redéfinir l’avenir de la franchise.

Source : Jurassic World